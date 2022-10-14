İ﻿ngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Kwasi Kwarteng

14 Ekim 2022, 14:31 +03 Güncelleme 21 dakika önce

İ﻿ngiltere'de, uygulağı ekonomi politikaları nedeniyle eleştirilen Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı. A﻿BD gezisini kısa kesen Kwarteng'in Başbakan Liz Truss'la görüşeceği açıklanmıştı. T﻿russ bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kwasi Kwarteng'in 23 Eylül'de açıkladığı, borçlarla fonlanacak 45 milyar dolarlık vergi kesintisi öngören ekonomi paketi piyasalarda kaos yaşanmış, İngiliz Sterlini Amerikan Doları karşısında 1,03'le tarihin en düşük seviyesine gerilemiş ve İngiltere Merkez Bankası piyasalara müdahale etmişti.

Kwarteng, tepkiler üzerine en yüksek gelir grubunun vergi dilimini yüzde 45'ten yüzde 40'a çekmekten vazgeçmişti.

D﻿aha önce Başbakanlık'tan bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, Truss'ın, Kwarteng'in "mükemmel bir iş çıkardığını" düşündüğünü söylemişti.

K﻿wasi Kwarteng, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görevi bırakmadığını ve Başbakan Truss tarafından görevden alındığını doğruladı. Kwarteng bir mektup paylaşarak "kenara çekilmesinin istendiğini" söyledi.

Kwarteng, 38 günlük görev süresiyle İngiltere'nin tarihinde en kısa süre görev yapan ikinci maliye bakanı oldu.

1﻿970'te İngiltere Maliye Bakanı Iain Macleod, göreve başlamasından 30 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

İngiltere'de maliye bakanı 2019'dan bu yana dört kez değişti.

Kwarteng'den önceki maliye bakanlarından Nadhim Zahawi 62, Sajid Javid ise 204 gün görev yapmıştı.

R﻿ishi Sunak ise istifası sonrası iktidardaki Muhafazakar Parti'de genel başkan adayı olmuş ve partinin milletvekillerinden en fazla destek alan isim olmuş ancak partinin üyeleri bu göreve Liz Truss'u seçmişti.

'﻿Truss'ın siyasi ruh ikizi'

Kwasi K﻿warteng, 2016'daki Brexit referandumu öncesi, İngiltere'den Avrupa Birliği'nden ayrılmasını destekleyenler arasındaydı.

K﻿warteng, eski Başbakan Boris Johnson'ın kurduğu hükümette İş Dünyasından Sorumlu Devlet Bakanıydı. Bu göreve getirilmesi, partideki liderlik yarışında Johnson'ı desteklemesinin bir ödülü olarak yorumlanmıştı.

K﻿warteng, Johnson'ın istifası sonrası Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışındaBaşbakan Lizz Truss'ı desteklemiş ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce "Truss'ın siyasi ruh ikizi" olarak tanımlanmıştı.

K﻿warteng'in görevden alınmasının ardından son yarım saat içinde sterlinin değerinde keskin bir düşüş yaşandı. Sterlin/ABD Doları paritesi % 1,3'lük düşüşle 1,12'ye geriledi.