A﻿BD'de gözaltına alınan siyah, polis aracında kısmi felç geçirdi: 5 polis memuruna dava açıldı

Kaynak, CBS NEWS

29 Kasım 2022, 12:04 +03 Güncelleme 38 dakika önce

ABD'nin Connecticut eyaletinde gözaltına alınan bir siyahın polis merkezine götürülürken yolda kısmi felç geçirmesi üzerine beş polis memuru hakkında dava açıldı.

19 Haziran'da yaşanan olayla ilgili olarak New Haven polisi tarafından dün yayımlanan videoda ruhsatsız silah taşıdığı şüphesiyle gözaltına alınan Randy Cox adlı 36 yaşındaki kişinin, aracın arkasında emniyet kemeri olmadan, elleri arkadan kelepçeli olarak oturtulduğu görülüyor.

Aracı kullanan polis memuru bir kavşakta ani fren yapınca, Cox yerinden fırlayarak başını kapıya çarpıyor ve yere yığılıyor.

Polis memuru aracı kullanmaya devam ediyor ve 3,5 dakika sonra Cox'a iyi olup olmadığını soruyor.

Cox, "Boynumu kırdım, burada böyle ölmek istemiyorum" demesine rağmen polis memuru yanında kimse olmadan kapıyı açamayacağını söyleyerek yoluna devam ediyor.

A﻿raç polis merkezine gelince, Cox diğer polis memurları tarafından sürüklenerek araçtan indiriliyor ve tekerlekli sandalyeye oturtuluyor.

Bu sırada bazı polis memurlarının Cox'u "numara yapmakla" suçlayıp 'Bir şeyin yok" dediği görülüyor. Cox sonra hastaneye kaldırılıyor.

A﻿vukatı, Cox'un göğsünden aşağısının tutmadığını ve sadece bir kolunu oynatabildiğini söyledi.

Haven Polisi, beş polis memurunun, haklarında başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar idari izne çıkarıldığını açıkladı.

Connecticut Savcılığı, incelemenin ardından polis memurları hakkında dikkatsizlik sonucu insan hayatını tehlikeye atmak ve ihmalden dava açıldığını, 25'er bin dolar kefaletle serbest bırakılan memurların 8 Aralık'ta yargıç karşısına çıkacağını açıkladı.

R﻿andy Cox hakkındaki suçlamaların daha sonra düşürüldüğü belirtiliyor.