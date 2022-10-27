K﻿uzey İrlanda'da bugün ortak yönetim oluşturulamazsa yeniden seçime gidilecek

42 dakika önce

M﻿ark Simpson ve Chris Andrews

B﻿BC News, Kuzey İrlanda

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, K﻿uzey İrlanda parlamentosundan son anda ortak yönetim için uzlaşma çıkmazsa bu yıl ikinci kez seçime gidilecek

K﻿uzey İrlanda'da, Mayıs ayında bölge parlamentosu için yapılan seçimlerden bu yana birlikçi partiler cumhuriyetçilerle ortak bir yönetim oluşturulmasını engelliyor. Gece yarısına kadar son dakikada bir anlaşma sağlanamazsa bölgede yeniden seçime gidilmesi gerekecek.

K﻿uzey İrlanda Barış Anlaşması gereği, özerk yönetimin, bölge parlamentosunda yer alan en büyük partiler tarafından ortaklaşa oluşması gerekiyor. Böylece en büyük partilerden biri İngiltere ile birlikten yana diğeri de cumhuriyetçi olduğundan bölgede dengeli bir ortak iktidar sağlanması öngörülüyor.

Fakat İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılırken (Brexit) kabul ettiği Kuzey İrlanda protokolünden rahatsız olan en büyük birlikçi parti Demokratik Birlik Partisi (DUP) ortak yönetimin oluşmasını aylardır engelliyor.

Ş﻿u anda toplanmış olan Kuzey İrlanda Parlamentosu'nun üyeleri, Mayıs ayındaki seçimde en çok sandalye alan parti olan cumhuriyetçi Sinn Fein milletvekilleriyle birlikte, DUP'u Brexit sonrası bölgenin statüsünü düzenleyen protokole yönelik protestosuna son vererek meclise dönmeye çağırıyorlar.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, S﻿inn Fein başkan yardımcısı Michelle O'Neill DUP'nin Mayıs'ta yapılan seçimlerde ortaya çıkan iradeye saygısızlık ettiğini söylüyor

Birlikten yana en büyük parti olan DUP ise AB ile İngiltere arasında Brexit sonrası dönemde Kuzey İrlanda'da geçerli olacak ticaret ve gümrük kurallarını belirleyen protokolün, bölgenin anayasal statüsünü ihlal ettiğini, ve bölgeyi İngiltere'den fiilen ayırdığını savunuyor ve mecliste devam eden genel kurul toplantısına katılmayı reddediyor.

Bölgenin statüsünün belirlendiği ve iç çatışmalara son veren barış anlaşmasının koşullarından biri Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın açık bir sınır olmasıydı.

Kuzey İrlanda protokolü de bu doğrultuda İngiltere toprağı olan bölgeyle, güneydeki AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile arasındaki sınırda, AB ticari kurallarının önemli bir kısmının uygulanmaya devam etmesini yani ticaretin büyük ölçüde serbest kalmasını öngörüyor.

Cumhuriyetçi S﻿inn Fein Partisi'nin başkan yardımcısı ve yeni oluşturulacak yönetimde en büyük siyasi partinin adayı olarak başbakanlığı alması öngörülen Michelle O'Neill, DUP lideri Jeffrey Donaldson'u "liderlik yapamamakla" eleştirdi.

İ﻿ngiltere'de Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise DUP'ye Stormont'taki Kuzey İrlanda Parlamentosu'na geri dönme çağrısı yapıldı.

Gece yarısına kadar siyasi kriz çözümlenemez ise Mayıs ayındaki seçimden bu yana 24 hafta geçmiş ve hükümet kurulamamış olduğu için İngiltere'de Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Chris Heaton-Harris'in bölge parlamentosuna resmen 12 hafta içinde yeniden seçim ilan edilmesi için çağrı yapması gerekiyor.