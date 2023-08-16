Türkiye’de dün en az sekiz şehirde yangın çıktı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Denizli’de 20 hektarlık orman zarar gördü

16 Ağustos 2023, 06:35 +03 Güncelleme 27 dakika önce

Türkiye’de dün sıcaklık rekoru kırılırken en az sekiz şehirde yangın çıktı. Bolu'nun Göynük, Denizli'nin Acıpayam, Antalya'nın Akseki, Eskişehir'in Alpu, Çankırı’nın Şabanözü, Bingöl’ün Genç, Ankara'nın Çubuk, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde orman yangınları çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı” dedi.

Bakanlık verilerine göre en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir’ın Sarıcakaya ilçesinde ölçüldü.

Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 derece ile Şırnak’ın Cizre ilçesinde ölçülmüştü.

En yüksek sıcaklığın ölçüldüğü Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi’ndeki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları dün gün boyunca sürdü.

Helikopter ve uçakla havadan yapılan çalışmalar havanın kararmasıyla sona erdi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra söndürme çalışmalarına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Seyrek konumlanan karaçam ve bodur ardıç ağaçların bulunduğu ormanda, yangın ulaşımı güç olan yamaçlarda devam etti.

Bingöl’deki yangın altı bölgeye sıçradı

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü kırsalında meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgede önceki gün başlayan orman yangınına dün de havadan ve karadan müdahale devam etti.

Sarp arazi ve rüzgar nedeniyle yayılarak devam eden ve onlarca hektar alanın zarar gördüğü yangının altı bölgeye sıçradığı belirtildi.

Müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın bölgelerinde birçok yaban hayvanının da yanarak öldüğü belirtildi.

Ekipler, bölgede bulunan bir kaplumbağayı su vererek serinletmeye çalıştı.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Bingöl'de ekipler, bölgede bulunan bir kaplumbağayı su vererek serinletmeye çalıştı

Antalya’da büyüme eğiliminde olan yangın 60 hektar alanı etkiledi

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen ve dün büyüme eğiliminde olduğu aktarılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yer ekiplerinin müdahale gücünü artırmak için dozerlerle bölgede yol açma çalışmaları yapıldı.

Havanın kararmasının ardından gece görüşlü iki helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi.

Denizli’de 20 hektarlık orman zarar gördü

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi kırsalında çıkan yangın ise 150’nin üzerine yangın söndürme işçisinin katılımıyla kontrol altına alındı.

20 hektarlık orman zarar gördü.

Bademli Köyü Muhtarı Baki Tekin, ekiplerin çabuk müdahalesiyle yangının kontrol alındığını belirterek, “Vatandaşlar olayı fark ediyor; her tarafa haber veriyorlar. Orman Müdürlüğü ekipleri çok çabuk müdahale etti. Uçakların ve helikopterlerin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü" dedi.

Çankırı’da inceleme başlatıldı

Çankırı’da çıkan yangında ise yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çaparkayı Köyü Muhtarı Mustafa Kayı, "Şabanözü, Orta, Yaylakent, Çankırı, Eldivan itfaiyeleri, askeriyemiz, köylümüz hep birlikte buraya geldiler, yangını söndürdük. Yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü. Neden çıktığı henüz belli değil. İnceleme yapılacak" dedi.

Yangını soğutma çalışmaları gün boyu sürdü.

Afyonkarahisar’da bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangını ise havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün çıkan orman yangını da kontrol altına alındı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangında, ardıç ve meşe ağaçları zarar gördü.