Mehmet Ali Çelebi AKP'ye katıldı, RTÜK üyeliği AKP’ye geçti

11 Ekim 2022, 13:58 +03 Güncelleme 2 dakika önce

A﻿yşe Sayın, Ankara

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Mehmet Ali Çelebi

Milletvekili seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrıldıktan sonra geçtiği Memleket Partisi’nden de istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) katıldı. Çelebi'nin AKP’ye geçişi sonrası Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) boşalan bir üyelik İYİ Parti’den yeniden AKP’ye geçti.

Kararını Twitter hesabından duyuran Çelebi’nin katılımıyla AKP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısı 287’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partisine davet ettiğini ve yoluna "Cumhur İttifakı çatısı altında, AK Parti’de devam edeceğini" duyuran Çelebi, açıklamasında “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez” ifadelerini kullandı.

Çelebi, Cumhur İttifakı'nın "terörle mücadele politikalarından" da övgüyle söz ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti:

Ergenekon davasında yargılandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde teğmenken, Ergenekon davasında 18 Eylül 2008’de tutuklanan ve 41 ay cezaevinde yatan Çelebi, 2014 yılında hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

2018 genel seçimlerinde CHP’den İzmir Milletvekili seçilen Çelebi, Ocak 2021’de istifa ederek Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nin kuruluşunda yer aldı.

25 Şubat 2022’de Memleket Partisi’nden de ayrılan Çelebi, son dönemlerde AKP politikalarına verdiği destekle biliniyordu.

Uzun süredir kulislerde Çelebi’nin AKP’ye geçeceği konuşuluyordu.

RTÜK üyeliği İYİ Parti’den AKP’ye geçti

Mehmet Ali Çelebi'nin AKP’ye geçişi sonrası Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) boşalan bir üyelik İYİ Parti’den yeniden AKP’ye geçti.

AKP’li RTÜK üyesi Taha Yücel, yaklaşık 3 ay önce ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve üyelikten istifa etmişti.

O dönemde Meclis aritmetiğine göre, RTÜK üyeliği AKP’ye düşüyordu. Ancak o süreçte İsmail Koncuk, İYİ Parti’ye katıldı ve üyelik kontenjanı İYİ Parti ye geçti.

Çelebi’nin AKP’ye katılım kararıyla, RTÜK kontenjanı yeniden AKP’ye geçmiş oldu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üyelik seçimini bir süredir bekletiyordu.