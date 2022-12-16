Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov, Rus saldırılarının ardından elektriksiz kaldı

43 dakika önce

Hugo Bachega - Kiev & Paul Kirby - Londra | BBC News

Kaynak, DSNS - Ukrayna

Ukrayna’nın ikinci büyük şehri Harkov, Rus hava saldırılarının ülke çapında enerji tesislerini vurmasının ardından elektriksiz kaldı.

Yetkililer, Ukrayna geneline yayılmış dokuz enerji tesisinin, Rus güçleri tarafından atılan 76 füze ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarla vurulduğunu söyledi.

Harkov Belediye Başkanı, şehrin yoğun yaylım ateşinde “çok büyük” hasar gördüğünü söyledi.

BBC’ye konuşan kent sakinlerinden Anastasia, Cuma günü saldırıların başlamasıyla birlikte “birçok patlama sesi” duyduğunu söyledi.

İki aylık bir çocuğu olan Anastasia, patlamalar nedeniyle birkaç dakika içerisinde şehrin aydınlandığını söyledi ve şöyle devam etti:

“10 saniye sonra elektrikler toptan gitti. Şu anda şehirde su da yok, çünkü elektrik olmayınca şebeke suyu tesisleri da çalışamıyor. Ne elektriğimiz var ne suyumuz…”

Harkov kentinin bölgesel yönetim lideri Oleg Synegubov, yetkililerin gece yarısına kadar elektrik sorununu halletmeyi planladıklarını söyledi. Ancak elektrik dağıtım şirketi Ukrenergo, elektrik tedariğinin onarılmasının beklenenden daha uzun sürebileceği konusunda uyardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son saldırıların ardından enerji sisteminin kapasitesinin yarısından fazlasını kaybettiğini ve önceliklerinin hastaneler, su tedarik ve ısıtma tesisleri olduğunu duyurdu.

Kaynak, HERSON SAVCILIĞI

Savunma Bakanlığı danışmanı Yuriy Sak, BBC'ye yaptığı açıklamada, birimlerin elektriği geri getirmek için çalıştığını ancak durumun "hala zor" olduğunu söyledi. Rusya’nın sıklıkla gerçekleştirdiği saldırılar, oluşan mevcut hasarı gidermeyi de zorlaştırıyor.

Kryvyi Rih şehrinde ise saldırılar nedeniyle üç kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Başkent Kiev’de ise şehir metrosu durma noktasına geldi.

Ukrayna genelinde Cuma günü saldırı alarmları verilirken, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny, hava savunma sistemlerinin, çoğu seyir füzeleri olmak üzere ateşlenen pek çok füzeyi engellediğini duyurdu.

Kiev şehir yetkilileri, yalnızca başkente yaklaşık 40 füzenin gönderildiğini aktarırken, bu 24 Şubat’ta başlayan savaştan bu yana yapılan en geniş kapsamlı saldırı. Kiev’e gönderilen 40 füzeden 37’si de hava savunma sistemleri tarafından durduruldu.

Başkentte yaşayan 42 yaşındaki Oksana, “Çok stresli ama artık buna alıştım” dedi.