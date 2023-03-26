Lice’de 14 yaşındaki çocuğa yönelik işkenceyle ilgili soruşturmada beş polis gözaltına alındı

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Yazan, Hatice Kamer

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Diyarbakır

20 dakika önce

Beş polis memuru Lice’de 14 yaşındaki çocuğa yönelik işkence ve kötü muamele olayı ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.

BBC Türkçe'ye konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, iki polisin Lice’de, üç polisin de Ankara’da gözaltına alındığını belirtti.

Diyarbakır Valiliği de, Cumartesi günü gözaltına alınan polislerin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik, çocuğun hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları da yalanladı ve “14 yaşındaki Y. D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş; tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir” dedi.

Baro, polisler hakkında 14 yaşındaki bir çocuğa işkence ve kötü muamele yaptıkları ve ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ailenin aktardığına göre, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Pazartesi günü Nevruz kutlamaları sırasında ateş yakan çocukları dağıtmak üzere bir sokağa giden bir polis ekibi, kendilerinden kaçan iki çocuğu ekip arabasına bindirdi.

Çocuğun babası Yılmaz Diken, polisin 14 yaşındaki oğlunu alıkoyarken, daha sonra yaşı küçük olduğu için arkadaşının gitmesine izin verdiğini anlattı.

Oğlunun ilçe çıkışında tenha bir yere götürüldüğünü aktaran Diken, “Nevruza gidiyorum diye boynuna puşi bağlamış, o puşi ile ellerini kafasına bağlamışlar. Ayaklarına da kelepçe takmışlar, daha sonra bizim mahalleye yakın bir yere, bir dere kenarına atmışlar. Tesadüfen o bölgede ahırı olan bir tanıdık oğlumu görmüş ve hastaneye götürmüş” dedi.

'Çocuk üç polisi teşhis etti'

BBC Türkçe’ye açıklama yapan ailenin avukatı, darp edilen çocuğun dün fotoğraflarla üç polisi teşhis ettiğini diğer ikisinin de aynı ekipten olduğu için yapılan bir operasyonla gözaltına alındığını belirtti.

Ailenin avukatı, polislerin tutuklanmasını beklediklerini söyledi.

Diyarbakır Baro Başkanı Eren polislerin ifadesinin bugün alınacağını belirtti ve şunları söyledi: