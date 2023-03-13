HSBC, ABD'de iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın İngiltere kolunu 1 sterline satın aldı

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13 Mart 2023, 13:31 +03 Güncelleme 41 dakika önce

HSBC, Cuma günü iflas eden ABD'deki Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) İngiltere kolunu 1 sterlin karşılığında satın aldı. HSBC, SVB'nin İngiltere kolunu satın alarak kurtarmayı kabul etmesi, bu bankayla iş yaptığı için zor durumda kalan şirketleri rahatlattı.

HSBC Grubu şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Noel Quinn, SBV'nin İngiltere'deki müşterilerinin hesaplarının güvende olduğunu ve bankanın faaliyetlerinin aksamadan süreceğini söyledi.

Bankanın çöküşü İngiltere'de de teknoloji şirketlerine korkulu günler yaşatmış, bazı şirketler BBC'ye hesapları güvence altına alınmazsa batabileceklerini açıklamıştı.

SVB'de hesabı olan birey ve işletmeler bundan böyle hesaplarına erişebilecek ve bankanın diğer hizmetlerinden de yararlanmayı sürdürebilecek.

HSBC'nin kurtarma hamlesi için Hazine'den para çıkmadığı ve İngiltere Merkez Bankası'nın rezervlerinin güvende olduğu açıklandı.

HSBC'nin müdahalesinde hükümetin de rol oynadığı anlaşılıyor.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hafta sonunda SVB konusunda bir çözüm bulmak için Başbakan Rishi Sunak ve Merkez Bankası Başkanı ile biraraya gelerek çalıştıklarını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası da SVB'nin batışından, İngiltere'deki hiçbir bankanın "maddi olarak etkilenmediğini" bildirdi ve bankacılık sisteminin "sermayesinin yeterli, sağlam ve güvenli" olduğunu kaydetti.

SVB'nin İngiltere kolu yalnızca 3 bini biraz aşkın müşterisiyle, küçük bir bankacılık faaliyeti yürütüyordu. Ancak müdahale edilmeseydi, İngiltere hükümetinin, ekonomideki başarı açısından temel önemde gördüğü bankacılık sektörü açısından bir risk unsuru oluşturabilecekti.

Teknoloji şirketlerine kredi veren SVB, Cuma günü ABD bankacılık yetkilileri tarafından kapatılmıştı. 2008 yılından bu yana ABD bankacılığında böylesi büyük bir iflas yaşanmamıştı.

ABD hükümeti, Cuma günü batan SVB'deki mevduat sahiplerinin, bugünden itibaren bankada kalan tüm paralarını çekebileceklerini açıkladı.

SBV neden battı?

SVB Cuma günü, önemli bir kısmı devlet tahvillerinden oluşan varlıklarının satışında, faiz oranlarının yükselmesinden kaynaklı 2 milyar 250 milyon dolarlık açığı kapatmayı başaramamış ve batmıştı.

Bankanın ABD'deki merkezinin batması, oradaki faaliyetlerin boyutlarının çok daha büyük olması bakımından daha büyük bir tehlike oluşturuyordu ama bankanın bir kolunun bulunduğu İngiltere'yi de etkiledi.

Cuma günü gelen haberler, İngiltere'de de, bankanın buradaki kolunun müşterilerinin bankadaki hesaplarını çekmeye yönelmesine yol açtı ve genel olarak bankacılık sektöründe ve bankayla iş yapan yüzlerce teknoloji şirketi arasında büyük endişe yaratmıştı.