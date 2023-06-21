AFP: Türkiye, Paris Air Show’da savunma sanayii ihracatındaki iddiasını ortaya koyuyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) uçuş testlerine başlayan döner kanatlı kargo insansız hava aracını (İHA) ilk kez Paris Airshow'da sergiledi.

21 Haziran 2023, 04:10 +03 Güncelleme bir saat önce

Dünyanın en eski havacılık fuarı olan Paris Air Show, dört yıl aradan sonra Fransa’nın başkenti Paris’te düzenleniyor.

Havacılık sektörünün en mühim etkinliklerinden biri olan Paris Air Show’un 54’üncüsü tarihi bir anlaşmayla hafta başında açıldı.

Hint havayolu şirketi IndiGo, Airbus’tan 500 adet A320 model araç aldığını açıklayarak ticari havayolu tarihinde tek seferde bir havayolu şirketinin gerçekleştirdiği en büyük satın almaya imza attı.

Fuarın dikkat çeken katılımcıları arasında Türkiye de var.

ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye de savunma sanayisi alanında üretim yaptığı hava araçları ile fuara katıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) stant açan şirketler arasındaydı.

Milli havacılık ürünleri olan Anka, Atak, Hürkuş, Gökbey ve Kaan gibi hava araçları fuarda yer aldı.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru, turbodizel havacılık motoru, iki zamanlı benzinli havacılık motoru ve turbojet motorları ile Genel Maksat Helikopteri sergiledi.

Fransız haber ajansı AFP’ye göre Türkiye’nin savunma sanayii üreticileri, fuarda gücünü göstermek isteyen şirketler arasında yer alıyor.

AFP, yetkililerin açıklamalarına atıfta bulunarak Türkiye’nin savunma sanayisi ihracatındaki iddiasını Paris Air Show’da da ortaya koyduğunu belirtti.

AFP’nin haberine göre Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde araştırmacı olan Leo Peria-Peigne, en son yazdığı makalede Türkiye’nin savunma sanayi alanında “üçüncü yol” olarak görüldüğünü kaleme aldı.

Baykar’ın ürettiği TB-2 Bayraktar modeli insansız hava araçlarının (İHA) alanında öncü olduğu belirtilen haberde, bu araçların özellikle Ukrayna tarafından kullanıldıktan sonra dünya medyasının dikkatini çektiği vurgulandı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre Baykar gibi TEI’nin insansız hava araçları da Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Cezayir, Tunus gibi ülkelere satılıyor.

AFP’ye konuşan TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, insansız hava araçları için en çok ilginin “Afrika ülkelerinden geldiğini, bunun da terörizmle mücadele etmek için olduğunu” söyledi.

Yıldız, üretilen insansız hava araçlarının “Suriye’de terörizmle mücadelede etkili olduklarını ispat ettiklerini” dile getirdi.

Şubat ayında gerçekleşen depremler sırasında internet bağlantısının tekrar kurulması için de bu araçların kullanıldığını ekledi.

Fuarda füze, roket ve mühimmat teknolojilerini sergileyen Roketsan’ın pazarlama bölümünün başında olan Mustafa Odabaş ise AFP’ye yaptığı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına göre yeni sistemler geliştirdikçe satışlarının arttığını” aktardı.

Odabaş, Baykar ve TEI’nin insansız hava aracı satışlarının Roketsan’ın Afrika ve Avrupa’da daha çok müşteri kazanmasını sağladığını dile getirdi.

Odabaş, satışlarının yüzde 50’sinden fazlasının ihracattan geldiğini vurguladı.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD) Genel Sekreteri Ruşen Kömürcü ise “savunma sanayinde ihracatın daha da artacağını, ihracatın toplamda 10 milyar dolar varmasının uzak olmadığını” aktardı.

AFP’ye göre böyle olması durumunda Türkiye, yurt dışına 12,3 milyar dolar değerinde silah satan Fransa’ya çok yaklaşacak.