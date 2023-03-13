Rusya tahıl anlaşmasını 120 gün yerine 60 gün uzatmak istiyor

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Ukrayna'dan tahıl ihraç eden bir gemi

56 dakika önce

Rusya bugün Cenevre’de Birleşmiş Milletler yetkililerinin de katılımıyla yapılan tahıl anlaşması görüşmesinde, anlaşmanın 120 gün yerine 60 günlüğüne uzatılmasını önerdi.

Geçen yaz varılan ve sonbaharda uzatılan anlaşmanın süresi Cumartesi dolacak.

Anlaşmanın uzatılması için bugün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin İsviçre’nin başkenti Cenevre’de BM yetkilileri Rebeca Gryspan ve Martin Griffiths’le görüştü.

Reuters’ın aktardığına göre Verşinin, anlaşma kapsamında yer alan Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatının hâlâ gerçekleştirilemediğini vurguladı:

“Bundan sonraki adımlarımız bu konuda verilen sözlere değil, eylemlere göre atılacak.

“Buna bankacılık sistemi üzerinden yapılacak ödemeler, lojistik imkanları ve nakliye sigortalarına tekrar izin verilmesi de dahil.”

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Verşinin müzakerelerin ardından BM binasından çıkarken

Rusya, tarım ve gübre ithalatının yaptırımların hedefi olmamasına rağmen lojistik ve ticari engeller nedeniyle ihracat yapamadıklarını belirterek bu durumun değiştirilmesini talep ediyor.

Rusya’nın bu teklifine itiraz eden Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu anlaşmanın orijinal halinin dört aylık olduğunu, bunu iki aylığına uzatmanın BM ve Türkiye ile imzalanan tahıl anlaşmasına aykırı olacağını söyledi.

Öte yandan anlaşmanın uzatılması küresel enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde, artan gıda fiyatlarıyla başa çıkmaya çalışan yoksul ülkeler için önem taşıyor.

Görüşmenin ardından New York’ta bir açıklama yapan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, “Anlaşmanın sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Dujarric Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kalması için Avrupa Birliği, ABD ve Birleşik Krallık’ın yanı sıra özel sektör temsilcileriyle de görüştüklerini söyledi ve ekledi:

“Bu konuda Birleşmiş Milletler’in alabileceği bir karar yok, bu ülkelerin karar alması gerekiyor.”

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, gemileri takip ediyor ve denetliyor

Rusya’nın son açıklamalarından sonra Paris’teki buğday borsasında sert fiyat artışları yaşandı.

Tahıl anlaşmasının dolmasına az bir süre açıklama yapan Savunma Bakanı Hulusi Akar da tarafların anlaşması ihtimali hakkında iyimser olduğunu söylemişti.

BM verilerine göre anlaşma kapsamında bugüne kadar 23,1 milyon ton tahıl ihraç edildi. Bunların yarısı mısır, çeyreğinden fazlası da buğdaydı.