ABD: Bahmut'ta 20 binden fazla Rus savaşçı öldürüldü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Fotoğraf Kasım ayına ait. Bir Ukrayna askeri, Bahmut'taki Rus birliklerini hedef alıyor

49 dakika önce

Beyaz Saray, Rusya’nın aylardır ele geçirmeye çalıştığı Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut’ta 20 bin savaşçı kaybettiğini iddia etti.

ABD, 80 bin Rusya yanlısı savaşçının daha burada yaralandığını açıkladı.

İstihbarat bilgilerine dayanan açıklamayı, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby yaptı.

Kirby, ölenlerin yarısının da Rus paralı asker şirketi Wagner’e bağlı savaşçılar olduğunu ifade etti.

Eğer istihbarat bilgileri doğruysa Rusya’nın kaybı, şehrin savaş öncesi 70 bin olan nüfusunu da aşan bir noktaya ulaştı.

Gazetecilere Bahmut savaşı ile ilgili açıklama yapan Kirby, “Rusya’nın ağırlıkla Bahmut’u hedef alan saldırısı başarısız oldu. Ciddi ve stratejik bir kazanım elde edemediler” dedi.

Kirby, Rusya’nın burada 20 binin kayıp verdiğini 80 binin üzerinde de yaralı olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Kirby, Ukrayna kayıplarına ilişkin bilgi vermeyi, “onlar burada kurbanlar” diyerek tercih etmedi.

BBC, ABD istihbarat bilgilerine dayanan bu açıklamayı bağımsız kaynaklarca doğrulayabilmiş değil.

Rus paralı asker şirketi Wagner, bu bölgede yoğunlaşan savaşta ön saflarda yer alıyor.

Wagner’in lideri Yevgeny Prigozhin, Bahmut’un ele geçirilmesi konusunda hem kendi itibarını hem de özel ordusunu tehlikeye attı.

Aylar önce yaptığı bir açıklamayla kentin grubun kontrolünde olduğunu da iddia etmişti.

Ancak yakın bir zaman önce savaş yanlısı bir Rus blogger ile söyleşinde, Rusya Savunma Bakanlığı’nın mühimmat sağlamaması halinde birliklerini buradan çekebileceği tehdidini de dile getirmişti.

Prigozhin bu yayında Rusya kamuoyuna devam eden savaşla ilgili doğru açıklamalar yapılmasını da istedi.

Prigozhin daha önce de ülkenin savunma bakanlığını hedef alan açıklamalar yaptı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bahmut'ta yalnızca birkaç bin sivilin kaldığı düşünülüyor. Fotoğraf Ocak ayından...

Bahmut neden hedef oldu?

Ukrayna’nın doğusundaki küçük sanayi şehri dokuz aydan daha uzun bir zamandır Rus birliklerinin hedefinde.

Askeri analistler, Bahmut’un çok az stratejik değeri olduğunu söylüyor. Ancak şehir, iki taraf için de sembolik bir önem kazanmış durumda.

Kiev, şehrin küçük bir bölümünü kontrol altında tutuyor.

Ukraynalı yetkililer buradaki savaşı, Rus birliklerine olabildiğince fazla kayıp verdirmek amacıyla da devam ettirdiklerini söylüyor.

Moskova da kayıplara ilişkin bu iddia için bir açıklama yapmadı.