Napoli'nin 33 yıl sonra Serie A şampiyonu olması İtalya basınında: 'Eşsiz zafer', 'Gördün mü Maradona?'

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

bir saat önce

İtalya’da Napoli’nin ligin bitimine 5 maç kala Serie A'da şampiyon olması gece boyunca kutlandı. 33 yıldır ilk kez şampiyon olan takım için yapılan kutlamalarda bir kişi hayatını kaybetti, en az üç kişi yaralandı.

Napoli, Serie A şampiyonluğunu daha önce 1987 ve 1990’da, Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona’nın takımda oynadığı dönemde almıştı. Maradona döneminde Napoli, İtalya’nın güney bölgelerinden Serie A şampiyonluğuna ulaşan ilk takım olmuştu. Bu maziden gelen Maradona tutkusu dün geceki kutlamalara da yansıdı.

Kuzeydeki Udine kentinde, Udinese takımıyla dün akşam oynanan kader maçı, Napoli’de Diego Armando Maradona Stadyumu’nda dev ekranlardan gösterildi. Maç berabere bitip Napoli’nin şampiyonluğu garantilendiğinde taraftarlar Maradona duvar resimlerinin önünde, Maradona meydanında kutlamalara başladı.

Spor gazetesi Tuttosport şampiyonluğu "Diego’dan 33 yıl sonra Napoli İtalya şampiyonu" üst başlığı ve "Gördün mü Maradona?" manşetiyle baş sayfasına taşıdı.

La Gazzetta dello Sport, fotomontajla Maradona’yı, dünkü maçta Napoli’nin tek golünü atarak şampiyonluğu getiren oyuncu Victor Osimhen’e sarılırken gösterdi. İtalya ve Napoli bayrakları renklerinde "Napoli cennette" manşetini attı.

La Gazzetta dello Sport, 33 yıl sonra gelen zaferin "uzun süre arzulanan şeyler gibi güzel, çok güzel, muhteşem" olduğunu yazdı. Gazete, bu zaferde en büyük payın antrenör Luciano Spalletti’ye ait olduğunu da belirtti ve "Başarılı bir çalıştırıcı ne yapmalı? Kazanmalı, eğlendirmeli, oyuncuları daha iyi hale getirmeli. Spalletti bu üçlüyü gerçekleştirdi" dedi.

Corriere dello Sport da baş sayfasından Maradona duvar resminin önüne Osimhen’in fotoğrafını yerleştirdi ve "Napoli şampiyon. Diz çökün" manşetini attı. Gazete, "33 yıl sonra, ulaşılmaz takımın kazandığı, eşi benzeri olmayan bir şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

La Repubblica’daki bir yorum yazısında ise bu zaferle artık "Maradona saplantısının son bulabileceği", "ondan sonra da kazanılabileceğinin görüldüğü" savunuldu.

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'Sanki takım şehre değil de şehir takıma ait'

Corriere della Sera’da yazan Napolili gazeteci-yazar Roberto Saviano "Bu herhangi bir şampiyonluk değil, eşsiz ve farklı" diye yazdı. Saviano, Napoli’nin çalıştırıcısı Luciano Spalletti’nin takımda ve şehirde bir topluluk hissi yaratmayı başardığını ve takımın İtalya’nın dezavantajlı güneyinden olmasının da bu şampiyonluğa özel bir anlam yüklediğini vurguladı. "Bu eşsiz bir zafer çünkü Napoli’de böyle bir kupayı kazanmak sportif coşkunun çok ötesine geçer. Şehir bunu kendisini kanıtlamak olarak görüyor" diyen Saviano şöyle devam etti:

"Dezavantajlı olarak doğduğunuz için hep sonuncu olma hissi, ya şehrinizi, ailenizi, sevdiklerinizi terk edip gideceğinizin ya da orada olanla yetinmeniz gerektiğinin farkındalığı: Aksak kamu hizmetleri, harap okullar, kendilerini kral sanan yöneticiler. Bugün sporla alakası olmayanlar bile, hiç futbol maçı izlememiş olanlar bile oyunun bir parçası hissediyor... Spor salonundan taşan, tüm şehri sel gibi saran bu hayattan kimse dışlanmıyor. Sanki takım şehre değil de şehir takıma ait."