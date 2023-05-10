14 Mayıs seçimleri: Sandık ve seçim güvenliği nasıl sağlanacak?

bir saat önce

Türkiye'de seçim güvenliği ve sandıkları korumak özellikle 2014 yılından beri seçmenlerin gündeminde.

Nitekim, Oy ve Ötesi gibi gönüllülerden oluşan müşahitlik organizasyonu yapan dernekler bu dönemden itibaren seçimlerde faaliyet göstermeye başladı.

2014 yerel seçimlerindeki "trafoya kedi girmesiyle" özdeşleşen elektrik kesintileri, 2017'deki referandumda mühürsüz oyların Yüksek Seçim Kurulu tarafından son anda geçerli sayılması, 2019'daki yerel seçimlerde Anadolu Ajansı'nın İstanbul özelinde veri akışını durdurması gibi tartışmalı uygulama ve kararlar halen Türkiye'nin sandık hafızasında yer tutuyor.

BBC Türkçe, sandık güvenliği gönüllülerinden oluşan Oy ve Ötesi ve Türkiye Gönüllüleri ekipleriyle görüştü. CHP'nin seçim güvenliği hazırlıklarını mercek altına aldı. AKP ve Anadolu Ajansı'na ulaşmaya çalıştı, ancak yoğunluk nedeniyle röportaj veremeyeceklerini belirttiler.

Video - Haber: Osman Kaytazoğlu & Esra Yalçınalp

Grafik - Animasyon: Osman Kaytazoğlu