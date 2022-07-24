ABD'deki en büyük aktif orman yangını California’nın bir kısmında olağanüstü hâl ilan edilmesine yol açtı

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47 dakika önce

ABD'deki en büyük aktif orman yangını Yosemite Ulusal Parkı yakınlarında hızla yayılırken, California'nın bir bölümünde olağanüstü hâl ilan edildi.

Cuma gününden bu yana hızla büyüyen yangını itfaiyeciler kontrol altına almakta zorlanıyor.

Yangın nedeniyle 6.000'den fazla kişi tahliye edildi ve 10 ev yıkıldı.

Mariposa idari bölgesinde ilan edilen olağanüstü hâl, bölgenin yangınlarla mücadele için ayrılan bazı federal yardım fonlarına erişmesine olanak sağlayacak.

Yangına müdahale etmek için yaklaşık 400 itfaiyeci ve dört helikopter görevlendirildi. California Orman ve Yangından Koruma Departmanı Sözcüsü Natasha Fouts, yetkililerin yangını gelecek haftaya kadar kontrol altına almayı beklemediklerini söyledi.

Tahliyenin büyüklüğü, kalacak yer bulunmasında da sorunlara yol açıyor.

Yerel bir otel sahibi olan Alyssa Wildt, LA Times'a “Tahliye edilenlerle doluyuz” dedi.

Wildt, "Bugün oda arayan bir grup itfaiye ekibimiz var" diye ekledi. “Bizde kalmıyorlar. Kasabanın çoğunun dolu olduğunu sanıyorum."

Kaynak, Reuters

Yangının kuzeydoğusunda yer alan Yosemite Ulusal Parkı, dünyanın en büyük ve en eski sekoya ağaçlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Sekoyalar bu ayın başlarında başka bir yangın tehdidi altında kaldı, ancak itfaiyeciler onları kurtarmayı başardı.

ABD Orman Servisi’nden Cuma günü yapılan açıklamada, ağaçları korumak için alçakta yer alan bitki örtüsünün kaldırılması da dahil acil önlemler aldığını kaydetti.

İklim değişikliği, orman yangınlarını körüklemesi muhtemel sıcak ve kuru hava riskini artırıyor.

Sanayi çağı başladığından beri dünya zaten yaklaşık 1,1 derece ısındı ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetler emisyonlarda önemli kesintiler yapmadıkça sıcaklıklar yükselmeye devam edecek.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Midilli Adası'ndaki yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı

Son haftalarda kimi Avrupa ülkelerinde de düzinelerce orman yangını çıktı.

Yunanistan da ülkenin kuzey, güney ve doğusundaki yangınlarla boğuşuyor.