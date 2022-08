Ünlü Alman yönetmen Wolfgang Petersen 81 yaşında hayatını kaybetti

"Das Boot", "Air Force One", "Troy" gibi filmleriyle tanınan ünlü Alman yönetmen Wolfgang Petersen'in Los Angeles'ta hayatını kaybettiği açıklandı.

"In the Line of Fire"da Clint Eastwood ve John Malkovich'le çalışan Petersen, salgını konu alan "Outbreak" filminde de Dustin Hoffman'ı yönetme imkanı buldu.