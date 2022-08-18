Yazar Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırının şüphelisi suçlamaları kabul etmedi

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29 dakika önce

Geçen hafta New York'ta romancı Salman Rüşdi'yi bıçaklamakla suçlanan ve mahkemeye çıkarılan Hadi Matar, ikinci derece cinayete teşebbüs ve saldırı suçlamalarını kabul etmedi.

24 yaşındaki Matar, 12 Ağustos'ta Şeytan Ayetleri kitabının yazarı 75 yaşındaki Rüşdi'nin Erie Gölü yakınlarındaki bir eğitim merkezinde yapacağı konuşmadan hemen önce ona bıçaklı saldırıda bulunmuştu.

Dünyanın dört bir yanındaki yazar ve siyasetçilerden ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olarak tepki alan olayda Rüşdi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Chautauqua bölge mahkemesinde yapılan ilk duruşmada hakim karşısına çıkarılan Matar, ikinci derece cinayete teşebbüs ve ikinci derece saldırı ile suçlanıyor.

Yargıç David Foley, Matar'ın kefaletle serbest bırakılmadan gözaltında tutulmasına karar verdi. Matar'ın Rüşdi'ye ve hafif yaralanan konferansı moderatörü Ralph Henry Reese'e yaklaşmasını yasaklayan bir koruma emri çıkardı; savunma avukatının, tarafların davayı medyada tartışmasını yasaklayan geçici bir yayın yasağı kararı alınması talebini kabul etti.

Bir sonraki duruşma 22 Eylül'de yapılacak.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Salman Rüşdi, Şeytan Ayetleri kitabının ardından tehditler almıştı

Şeytan Ayetleri kitabının yayınlanmasından bir yıl sonra, 1989 yılında İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni, romancının öldürülmesine yönelik bir fetva yayımlamıştı.

Bazı Müslümanlar kitapta Muhammed Peygamber ile ilgili bölümleri küfür olarak görüyordu.

Hindistan'da Keşmirli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rüşdi, o zamandan beri başına konulan bir ödülle yaşıyordu ve dokuz yılını İngiliz polisinin koruması altında saklanarak geçirdi.

Çarşamba günü New York Post tarafından yayınlanan bir röportajda Matar, Humeyni'ye saygı duyduğunu belirtti ancak fetvadan ilham alıp almadığını söylemedi. Şeytan Ayetleri'nin "birkaç sayfasını okuduğunu" ve yazarın YouTube videolarını izlediğini kaydetti.

Post'ta yer alan habere göre Matar, Rüşdi için "Ondan pek hoşlanmıyorum" dedi ve "O İslam'a saldıran biri, onların inançlarına, inanç sistemlerine saldırdı" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada Tahran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını söyledi. Bakanlık sözcüsü Nasır Kanaani, saldırıdan, yazarın kendisinin ve onu destekleyenlerin sorumlu olduğunu söyledi.

Polis, Lübnanlı Şii bir ailenin çocuğu olarak California'da doğan Matar'ın tek başına hareket ettiğine inanıyor.

Savcılar, Matar'ın Chautauqua Enstitüsü'ne gittiğini ve burada Rüşdi'nin konferansına giriş için bilet satın aldığını söylüyor. New York Post'a verdiği demeçte Matar, saldırıdan bir gün önce Buffalo'ya otobüsle gittiğini, daha sonra Chautauqua'ya gitmek üzere bir araç kiraladığını ve saldırıdan önceki gece dışarıda çimlerin üzerinde uyuduğunu söyledi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, konferansın yapıldığı yerde belirgin bir güvenlik kontrolü yoktu ve Matar yazara saldırırken konuşmadı. Matar, dinleyiciler tarafından yere yatırıldıktan sonra New York eyalet polisi tarafından olay yerinde tutuklandı.

Menajeri Andrew Wylie, saldırıda Rüşdi'nin kolunda sinir hasarı, karaciğerinde yaralar ve muhtemelen bir gözünün kaybı da dahil olmak üzere ciddi yaralar aldığını söyledi.

Wylie, Rüşdi'nin yaralarının ağır olmasına karşılık sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.