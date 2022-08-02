ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı

Kaynak, Twitter Fotoğraf altı yazısı, Prof. Dr. Halis Aygün

21 dakika önce

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

31 Temmuz’da gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların, Yediiklim Yayıncılık'ın deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti.

ÖSYM: İddialar asılsız

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) konuyla ilgili iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "İddiaların incelemelerimiz ardından asılsız olduğu anlaşılmıştır" demişti.

Söz konusu iddialar bazı haber sitelerinde de yer aldı.

Gazete Duvar'da yayımlanan bir haberde, sınavın ardından binlerce kişinin otuzun üzerindeki sorunun deneme kitapçıklarındaki sorularla birebir aynı olduğu iddiasıyla sınavın iptal edilmesini talep ettiği ifade edildi.

Aynı haberde, yayınevinden ismini açıklamayan bir yetkilinin konuyla ilgili açıklamasına da yer verildi.

Hangi soruları "tutturduklarıyla" ilgili değerlendirmenin yapıldığını aktaran yetkili, "Bugün yarın kamuoyuna bir açıklama paylaşacağız" dedi.

Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberlerin ardından iddialara ilişkin, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı vermişti.

İletişim Başkanlığı, inceleme sonuçlarının en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.