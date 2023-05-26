İsveç Dışişleri Bakanı: Temmuz'daki NATO zirvesine kadar ittifaka katılmayı umuyoruz

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom

32 dakika önce

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, İsveç'in Temmuz ayında Litvanya'daki Vilnius'da düzenlenecek NATO zirvesine kadar birliğe üye olmayı umduklarını söyledi.

Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik için adım atmıştı.

Türkiye Mart ayında Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Meclis'teki onay sürecinin başlatılmasına karar verdiğini açıklamıştı.

Ancak İsveç'in üyelik başvurusu Türkiye ve Macaristan tarafından henüz onaylanmadı.

Billstrom, "B planı ya da onun gibi bir şey olmayacak. B planı, A planı, o da tam NATO üyeliği ve hükümetle Vilnius'a gitmek için çalışacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı, seçimin ardından her şey yerine oturunca Türkiye Meclisi'nin onay sürecine başlamalarını umduğunu söyledi.

Billstrom, "Türkiye'nin onay sürecini başlatma zamanı" dedi.

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz Haziran'da Madrid'de Türkiye'nin güvenlik endişelerine yönelik üçlü muhtıra imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın onayını açıkladığı Ankara'da Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi adımlar attığını gördük" demiş, İsveç'i ise "teröristlere kucak açmakla" suçlamıştı.

Erdoğan, "120 kadar teröristin listesinin İsveç'e verildiğini" söylemiş, bu kişilerin Türkiye'ye teslim edilmesinin istendiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirtmişti.

İsveç'in başvurusuna bir itiraz da Macaristan'dan gelmişti. Budapeşte yönetiminin gerekçesi, İsveç'in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusundaki siciline yönelik eleştirilerinden duyulan şikayet.