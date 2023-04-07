Uganda'da çatı kaplama malzemesi hırsızlığı skandalı: 14 bin 500 metal levhayı zimmetine geçirmekle suçlanan bakan gözaltına alındı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Bakan Kimono'nun zimmetine geçirdiği iddia edilem metal levhaların bir kısmını cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı, bazı bakanlar ve akrabalarına dağıttığı öne sürülüyor

7 Nisan 2023, 10:50 +03 Güncelleme bir saat önce

Uganda’da bir bakan, ülkenin kuzeyindeki yoksul ailelere dağıtılmak üzere alınan çatı kaplama malzemelerini zimmetine geçirdiği şüphesiyle gözaltına alındı.

Karamoja bölgesinden sorumlu bakan olan Mary Goretti Kitutu Kimono’nun 14 bin 500 metal levhanın bir kısmını, aralarında cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı ve bazı bakanların da bulunduğu 10 üst düzey yetkiliyle akrabalarına dağıttığı öne sürülüyor.

Kimono, mahkemede suçlamaları reddetti. Kefalet talebi reddedilen bakan tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Kimono’nun çatı kaplama malzemelerini dağıttığı yetkililerden bazıları, Meclis Soruşturma Komisyonu'na, köylerde kulübe yapmak için de kullanılan bu metal levhalar için bir talepleri olmadığını, bunların kendilerine hediye olarak verildiğini söyledi.

Başbakan Robinah Nabbanja, skandal nedeniyle özür diledi ve diğer yetkililerin aldıkları metal levhaları geri getirmelerini istedi.

Kaynak, AFP

Meclis Başkanı Anita Among, kendi aldığı malzemeleri geri verdiğini açıkladı.

Yerel medyaya göre, bu levhalarla keçilerine kulübe yapan bir bakan da bunları sökmek zorunda kaldı.

Onlarca yıldır kuraklığın hüküm sürdüğü Karamoja ülkenin en yoksul bölgelerinden biri.

Çatı kaplama malzemeleri, bölgesel kalkınma programı kapsamında alınmıştı.

Kardeşiyle birlikte gözaltına alınan Kimono’nun 12 Nisan’da yeniden mahkemeye çıkarılacağı belirtiliyor.

Kimono’nun kardeşinin aldığı 100 levhaya el konuldu.