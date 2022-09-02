U﻿krayna lideri Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu eleştirdi: Zaporijya Nükleer Santrali'nde asker olmamalı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Z﻿aporijya nükleer santrali Rus güçlerinin kontrolünde

25 dakika önce

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun uzmanlarının Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilk ziyareti sonrası açıklama yaptı.

"Rusya ordusunun kışkırtmalarına rağmen" santralin ziyaret edildiğini söyleyen Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu, "hala duruma uygun eylem çağrıları duymadıklarını" söyleyerek eleştirdi.

Z﻿iyaret öncesi Kiev'de Kurum Başkanı Rafael Grossi ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Zelenskiy, net bir şekilde "askersizleştirme talebi ve Zaporijya'nın tamamen Ukraynalı uzmanların denetiminde olması gerektiği" konularında hemfikir olduklarını söyledi.

T﻿elegram mesaj sitesinde yazan Zelenskiy ayrıca ziyaret sırasında daha önce üzerinde anlaşıldığı şekilde "bağımsız gazetecilerin" de tesise girişinin sağlanmamış olmasını da eleştirdi.

B﻿BC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Zaporijya konusunda Rusya ve Ukrayna'nın farklı tezleri arasında hassas bir dengede yürümeye çalıştığını ve misyonun iki tarafı da tatmin etmeyeceğinin baştan belli olduğunu söylüyor.

M﻿isyon öncesinde Rusya da Ukrayna'nın bu ziyareti kullanarak tesisi ele geçirmeye çalışacağını iddia etmişti.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Z﻿elenskiy ziyaret öncesi UAEK Başkanı Grossi ile Kiev'le görüşmüştü

Uluslararası A﻿tom Enerjisi Kurumu ne dedi?

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Z﻿aporijya yakınında Enerhodar'a isabet eden bir roketin açtığı çukur

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanları, U﻿krayna'da Rus ordusunun denetimine geçen ve çevresindeki çatışmalardan dolayı güvenliği konusunda kaygılar yaşanan Zaporijya nükleer santraline ilk ziyaretlerini dün gerçekleştirdi.

Kurum Başkanı Rafael Grossi, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada Zaporijya nükleer santralinin "fiziksel bütünlüğünün" birçok kere ihlal edildiğinin açıkça ortada olduğunu söyledi.

U﻿krayna denetimindeki bölgeye döndükten sonra gazetecilere konuşan Grossi daha istikrarlı bir durum sağlanıncaya kadar endişelerinin devam edeceğini söyledi ve uzmanların bu ziyaretten amacının, verilen zararın kasıtlı mı kazara mı olduğunu belirlemek olmadığını vurguladı.

G﻿erek Rusya gerek Ukrayna haftalardır birbirlerini santral ve çevresindeki bölgeyi kasden hedef almakla suçluyorlar.

G﻿rossi ayrıca denetime katılan uzmanların tesisteki Ukraynalı çalışanlarla da görüştüklerini, çalışanların "askeri işgale rağmen sakin ve sorumluluk içerisinde işlerini sürdürmekte olduklarını" söyledi.