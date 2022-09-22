Ç﻿in'in eski adalet bakanı rüşvet suçundan ertelemeli idam cezasına çarptırıldı

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Ç﻿in'de yolsuzlukla mücadele konusunda birçok kampanyaya öncülük eden eski adalet bakanı Fu Zhenghua, rüşvet suçundan idam cezasına mahkum edildi.

Ç﻿in basının aktardığına göre Zhenghua'nın cezası iki yıl sonra müebbet hapse çevrilebilir.

Fu, Temmuz ayında 117 milyon yuan (bugünkü karşılığı 16,5 milyon dolar) tutarında hediye ve para kabul etmekten suçlu bulundu.

Geçen yıl Ekim ayında, Komünist Parti'nin iç denetim kurulu Fu hakkında "ciddi disiplin ve ulusal yasa ihlalleri" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fu, kamu görevinden ihraç edildi ve Mart ayında da Komünist Parti'nden ihraç edildi. Bir ay sonra yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

Savcılar Fu'nun iş sözleşmelerinde, resmi görüşmelerde ve hatta davalarda yakın çevresi ve kendisi için çıkar sağladığını söyledi.

Önümüzdeki ay yapılacak Komünist Parti kongresi öncesinde Çinli bürokratlar ciddi bir baskıyla yüzleşiyor.

Çin'in iktidar partisi Çin Komünist Partisi, yaklaşık beş yılda bir Ulusal Kongresi'ni düzenliyor.

Bu yıl Başkan Şi Jinping'in tarihi bir zaferle üçüncü dönem başkanlığı kazanması ve iktidardaki hakimiyetini pekiştirmesi bekleniyor.

Çin'de bu hafta üç eski polis memuru yolsuzlukla birlikte Şi'ye sadakatsizlikle de suçlanmış ve cezaya çarptırılmıştı.

P﻿olis memurları eski güvenlik görevlisi Sun Lijun tarafından yönetilen bir siyasi hareketin parçası olmakla suçlanıyor. Sun Lijun'un cezası henüz açıklanmadı.

Fu, polislikten Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı başkan yardımcılığına kadar yükseldiği bir kariyerin ardından 2018'den Çin'in adalet bakanı oldu. Bu görevi 2020'ye kadar sürdürdü.

Fu, son yıllarda rüşvetten hüküm giyen en güçlü yetkililerden biri olan Zhou Yongkang'a karşı açılan soruşturma dahil olmak üzere, politikacılar hakkında çok sayıda yolsuzluk soruşturması başlatmıştı.

Ertelemeli ölüm cezası nedir?

Çin'de, derhal infazın gerekli görülmediği durumlarda, idam cezasının verilmesiyle aynı anda iki yıllık bir erteleme ilan edilebiliyor.

Bu ertelemeyle, hükümlünün "bilinçli bir şekilde suç işlememesi" durumunda ölüm cezası müebbet hapse çevrilebiliyor.