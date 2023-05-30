Kosova'nın kuzeyinde Sırp göstericiler ile NATO barış gücü askerleri çatıştı: Çok sayıda kişi yaralandı

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Yazan, Guy Delauney

Unvan, BBC Balkanlar Muhabiri

45 dakika önce

Kosova’nın kuzeyinde Sırp göstericiler ile polis ve NATO askerleri arasında yaşanan çatışmalarda 25 barış gücü askeri yaralandı.

NATO, “kabul edilemez” olarak nitelendirdiği söz konusu saldırıları kınadı.

Bölgede Arnavut belediye başkanlarının göreve gelmesiyle huzursuzluk da tırmandı.

Zvecan'da bir hükümet binasını işgal etmeye çalışan protestocular, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile durdurulmak istendi.

NATO askerleri ise iki belediye binasının çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.

NATO, tarafından yapılan açıklamada, yaralanan barış gücü askerleri arasında İtalya ve Macaristan’dan gelen birliklerin olduğu ve üç askerin de durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırılarla ilgili olarak 5 kişi tutuklandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, 50'den fazla Sırp'ın hastanede tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Protestocular, belediye binalarından Sırp bayraklarının indirilip yerlerine Kosova bayrağı asılmasına tepki gösterdi.

Nisan ayında, Sırplar bölgede yapılan yerel seçimleri boykot etmiş ve yüzde dörtten daha az katılımın olduğu seçimde Arnavut adaylar yerel meclislerin kontrolünü sağlamıştı.

Belgrad hükümetinin desteklediği en büyük Kosovalı Sırp partisi olan Sırp Listesi'nin Genel Başkan Yardımcısı İgor Simiç, "50 oy kazandılar diye o sahte belediye başkanlarının buraya girmesine izin vermeyin’ dedi.

Simiç, Arnavutların bile bu kişilere oy vermediğini savundu.

Pazartesi günkü olayların en şiddetlisi Zvecan’da yaşandı. Belediye binası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan kalabalık, yeni Arnavut belediye başkanının binaya girişini engellemek istedi.

AFP haber ajansının aktardığına göre, NATO liderliğindeki birlikler önce protestocuları polisten ayırmaya çalıştı, ancak daha sonra kalkan ve coplarla kalabalığı dağıttı.

Ajans, çok sayıda protestocunun askerlere taş ve Molotof kokteyli attığını söyledi.

Kosova emniyeti, bir polis arabasının ateşe verildiğini ve diğer araçlara da "Sırp ve Rus sembollerinin yer aldığı kışkırtıcı yazıların" yazıldığını söyledi.

NATO, saldırıları "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve tüm tarafları "gerginliği daha da alevlendirecek eylemlerden kaçınmaya ve diyaloga girmeye" çağırdı.

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Kosova, 2008’de Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etti. ABD ve önde gelen Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanındı. Ancak Rusya tarafından desteklenen Sırbistan, Kosova'daki çoğu etnik Sırp gibi ülkenin bağımsızlığını tanımayı reddediyor.