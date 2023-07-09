BBC’de çalışan bir sunucu, 17 yaşındaki bir gence cinsel içerikli fotoğraflar için para göndermekle suçlanıyor

Kaynak, PA Media

9 Temmuz 2023, 16:17 +03 Güncelleme 53 dakika önce

BBC’de çalışan bir sunucu, bir gence cinsel içerikli fotoğraflar için para göndermekle suçlanıyor.

İlk başta The Sun gazetesinde yayımlanan iddialara göre BBC’nin tanınan bir ekran yüzü, bir gence 17 yaşından itibaren cinsel içerikli fotoğraflar için 35 bin sterlin (yaklaşık 45 bin dolar) kadar para gönderdi.

Gazeteye konuşan gencin annesi, BBC’ye Mayıs ayında bu konuyla ilgili şikayette bulunduklarını, ancak buna rağmen sunucunun ekranda yer almaya devam ettiğini söyledi.

Henüz sunucunun kimliği ve ismi açıklanmasa da BBC bu iddialara karşı gerekli önlemleri almamakla suçlanıyor.

Gazeteye konuşan gencin annesi, üç yıl boyunca sunucunun ödeme yaptığını, bunun karşılığında da çocuğunun uyuşturucu satın aldığını aktardı.

Anne, bu ödemeler yapılmaya devam edilseydi şimdi 20 yaşında olan çocuğunun çoktan ölmüş olabileceğini söyledi.

Aynı zamanda anne, çocuğuyla yaptığı bir video görüşmesinden alınan görüntüde sunucunun iç çamaşırıyla görüldüğünü iddia etti.

İngiltere Kültür Bakanı Lucy Frazer, iddiaların endişe verici olduğunu açıkladı.

Frazer, Pazar günü BBC’nin genel müdürü olan Tim Davie ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, iddiaların bir an önce ve hassas bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.

Diğer yandan BBC’nin tanınan bazı sunucuları sosyal medyada bahsi geçen iddialardaki kişinin kendileri olmadığına dair açıklamalar yaptı.

“BBC bir krizle karşı karşıya”

BBC muhabirlerinden Lucy Manning, konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında BBC’nin dile getirilen iddiaları yeteri kadar soruşturmadığı için “bir krizle karşı karşıya olduğunu” aktardı.

Manning haberinde BBC basın ofisinin, sunucunun resmi olarak uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığına dair bir açıklama yapmadığını aktardı.

Ancak sunucunun yakın bir zamanda yayına çıkmayacağı belirtildi.

Aile, BBC’ye yaptıkları şikayetin ardından sunucunun ekranda kalmaya devam etmesinden ötürü hayalkırıklığına uğradıklarını, bu yüzden The Sun gazetesine gitmeye karar verdiklerini belirtti.

Ailenin haber için bir ödeme talep etmediğini açıklayan The Sun, sunucunun adını yasal gerekçelerle vermediklerini belirtti.

İktidardan da muhalefetten de siyasetçiler, BBC’nin cevaplaması gereken çok sayıda soru olduğunu vurguladı.

BBC’nin şikayet sürecini nasıl yönettiği eleştirilere maruz kaldı.

BBC televizyonuna konuşan Muhalefet partisinin gölge maliye bakanı Rachel Reeves, “BBC’nin süreçlerini hızlandırması ve bu soruşturmayı nasıl yürüttüklerini açıklaması” gerektiğini belirtti.

Muhafazakar Parti milletvekili ve bakan Victoria Atkins ise “iddiaların çok çok ciddi” olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda iddiaların ortasında “bir gencin ve duygularının olduğunu” hatırlatarak insanları bunu düşünerek yorum yapmaya çağırdı.

İngiltere’nin önde gelen televizyon kanallarından ITN’in eski müdürü olan Stewart Purvis ise BBC’nin “ülkenin önde gelen güvenilir medya kanalı” unvanının zarar görebileceğini dile getirdi.

Purvis, ne yapılması gerektiği sorusuna ise BBC’nin iş bilen bütün yetkililerini bir araya getirmesi gerektiği yanıtını vererek, “İnsan kaynakları, avukatlar, iletişim uzmanlarına ve söz konusu kişinin müdürlerine ihtiyacınız var. Bütün yazışmalarınızın, birbirinize attığınız her bir emailin gözden geçirileceğini ve bir noktada kamuya açılacağını bilmelisiniz. BBC’nin üst düzey yetkilileri üzerindeki baskı büyük” yorumunda bulundu.