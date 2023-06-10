BBC, Japonya'da toplu ulaşımda kadınları taciz edip videolarını satan erkeklerin kimliğini açığa çıkardı

Kaynak, NORIKO HAYASHI

Yazan, Zhaoyin Feng, Aliaume Leroy & Shanshan Chen

Unvan, BBC Eye Araştırma Birimi

13 dakika önce

Doğu Asya'da trenlerde tacize uğrayan kadınlar, saldırı anının kaydedilip internete yüklenmesi tehdidiyle karşı karşıya. BBC Dünya Servisi muhabirleri bir yıl süren araştırmanın sonucunda cinsel şiddetten para kazanan erkeklerin izini sürdü.

Tokyo'da sabah trafik saatinde metro treni tıklım tıklımdı.

15 yaşındaki Takako* okula gidiyordu.

Birden sırtına bastıran bir el hissetti. Birinin yanlışlıkla ona çarptığını düşündü.

Ama el onu okşamaya başladı.

Takako, "İşte o anda taciz olduğunu anladım" diye hatırlıyor. El kalabalığın içinde hızla kayboldu.

"Bu konuda hiçbir şey yapamadım" diyen Takako o gün okula gözyaşları içinde gitti.

Takako ilk kez cinsel saldırıya toplu taşımada uğramıştı. Bir yıldan uzun bir süredirse neredeyse her gün işe gidip gelirken tacize uğradı. Sayısız gece, ağlayarak yatağa girdi:

“Hayatımda hiç umut yokmuş gibi hissettim” diyor.

Kaynak, NORIKO HAYASHI Fotoğraf altı yazısı, Kampanyacılar, toplu taşıma araçlarındaki cinsel saldırılara dikkat çekmek için Chikan karşıtı rozetler yaptırıyor.

Takako gibi birçok kadın, cinsel saldırganlar tarafından toplum içinde hedef alınıyor. Bazı durumlarda saldırı kaydediliyor ve videolar çevrimiçi olarak satılıyor.

Bir yıldan uzun süre boyunca cinsel saldırı videolarının binlercesini üreten ve satan üç web sitesinin arkasındaki erkeklerin izini sürdük.

Japonya'da bir salgın haline geldi

Neredeyse her gün cinsel tacize maruz kalan Takako, korku ve utançtan konuşamaz hale geldi.

Ama her gece ağzını bir havluyla kapatıp aynanın önünde tacizciye nasıl sesleneceğini prova etti: "Bu bir 'Chikan'!"

Japonca bir terim olan "Chikan" toplu taşıma araçlarında elle yapılan cinsel saldırıyı ve suçluları tanımlıyor.

Japonya'da topluluk içinde çok açık ve direkt konuşmanın uygunsuz görülmesinin suçlular tarafından kötüye kullanıldığı düşünülüyor.

Chikan suçlarının bu nedenle sadece yüzde 10'unun polise bildirildiği tahmin ediliyor.

Sorun o kadar yaygın ki ABD ve Kanada, Japonya'ya seyahat edecek vatandaşlarına bu yönde uyarılarda bulunuyor.

Ancak Chikan, ülkedeki en popüler pornografi türlerinden biri oldu ve diğer Asya ülkelerine yayıldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Tokyo'da metro, belirli saatlerde oldukça yoğun olabiliyor.

Chikan videolarının çevrimiçi olarak satıldığı websiteleri, Telegram kanalları ve on binlerce takipçisi olan Twitter hesaplarını inceledik.

Tekrar eden isimlerden biri olan Qi Amca'nın Noctis adlı bir rock müzisyeni profiliyle bağlantılı olabileceğini düşündüren işaretlere rastladık.

Görsellerin, çevrimiçi ödeme hesapları ve görsellerin tersine aramasından elde ettiğimiz sonuçsa aynı noktayı işaret ediyordu: Tokyo.

Gerçek kimliğini gizleyerek Ian adlı bir müzik yeteneği avcısı kılığına giren gazetecimiz, Tokyo'daki şık bir barda Noctis ile buluştu.

Önce müzikten konuştular ve ardınan konu sekse geldiğinde Ian şirketinin eskiden porno filmler yaptığını anlattı. Noctis'in gözleri parıldadı.

İlişkileri ilerledi, defalarca buluştular hatta Noctis'in doğumgününü birlikte kutladılar.

Ian bir gün Noctis'e şirketinin porno sitelere yatırım yapmak istediğini ve bu işle ilgili bir şey bilip bilmediğini sordu.

Kaynak, NORIKO HAYASHI Fotoğraf altı yazısı, Gerçek kimliğini gizleyen BBC muhabiri

İş modelini açıkladı

Daha sonraki sohbetlerinde Chikan web sitelerinin arkasındaki kişinin Tokyo'da "Maomi" lakaplı Çinli bir erkek olduğunu ortaya çıktı. Maomi'nin içe kapanık ve paranoyak biri olduğunu söylediler.

Noctis, Lupus adlı bir arkaşıyla birlikte web sitelerinin yöneticiliğini yaptıklarını itiraf etti.

İş modellerini de açıkladı.

Lupus, Twitter'da taciz videolarını tanıtmaktan sorumlu olduğunu anlattı. Noctis, web sitelerine 5 binden fazla video yüklediğini, iş için ödeme aldığını ve toplam gelirin yüzde 30'unu aldığını açıkladı.

Geri kalanı Maomi'ye transfer etmişti. Lupus ayrıca Ian'ı Maomi ile tanıştıracağını söyledi.

Fotoğraf altı yazısı, Noctis ve Lupus'un gizli kimlikle çekilmiş fotoğrafları

Karaoke barda buluştular

Maomi, Çince'de "pisi kedi" anlamına geliyor. Ancak Lupus, Maomi'nin daha çok hamster gibi olduğunu söyledi:

"Zararsız ama her şeye karşı temkinli ve bazen aşırı tepkili".

Lupus haklıydı. Maomi, Ian ile görüşmeyi defalarca reddetti.

Ancak Çin Yeni Yılı arifesinde talih Ian'in yüzüne güldü. Maomi bir karaoke barda buluşmayı kabul etti.

Gelen kişi beklediğimizden farklıydı. Maomi, yarım çerçeveli gözlüğü ve koyu renk trençkotuyla sıska bir genç adamdı.

Üniversite öğrencisi gibi görünüyordu. 27 yaşında olduğunu söyledi.

İşine yatırım yapmak istediğini söyleyen Ian, ne kadar kazandığını sordu.

Maomi, işlemleri telefonunda göstererek gururla, "Günlük ciromuz 5 bin ila 10 bin Çin Yuanı (700-1400 dolar) civarında." dedi.

Ian etkilenmiş gibi davrandı ve Qi Amca adından bahsetti.

Maomi itiraf etti: "Qi Amca benim."

Fotoğraf altı yazısı, "Maomi"nin Chikan cinsel tacizi videoları satan üç ayrı web sitesi var.

Büyük bir ekip

Ancak Qi Amca tek bir kişi değildi.

Aynı isim altında videolar çeken 10'u Çin'de olmak üzere 15 kişilik bir ekibi yönetiyordu. Maomi, her ay onlardan 30 ile 100 arasında video alıyordu.

Videolar daha sonra Maomi'nin sahibi olduğunu doğruladığı üç websitesinde satılıyordu. Çoğunluğu Çinli erkeklerden oluşan 10 binden fazla ücretli aboneleri vardı.

Maomi, "Anahtar özgün olmaktır. Gerçek olması gerekir." dedi.

Daha sonra bize websitelerinin uyuşturucu etkisiyle çekilen tecavüz videoları bile sattığını söyledi.

Maomi, işinden sanki başka herhangi bir girişimmiş gibi bahsetti.

Takımını "tutkulu" ve "cesur" olarak nitelendirdi. Hatta gelişigüzel bir şekilde başkalarını taciz saldırıları gerçekleştirmeleri ve filme almaları için eğittiğinden bahsetti.

Ama hiç bahsetmediği bir şey vardı - videolarındaki kadınlar. Sanki onun için hiç önemli değillerdi.

Kaynak, NORIKO HAYASHI Fotoğraf altı yazısı, Japonya'da bir tren vagonu gibi dekore edilmiş olan Rush Hour adlı seks kulübü, müşterilerinin halka açık bir şekilde taciz fantezilerini gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Kredi kartı kimliğini ele verdi

Maomi'nin gerçek kimliğini öğrenmek istiyorduk.

"Dikkatli" olduğunu söylese de bir gün hata yaptı.

Ian ona yatırım fonları aktaracağını söylemesi üzerine, Maomi banka kartını çıkardı ve Ian'a verdi.

Kartta gerçek ismi yazıyordu: Tang Zhuoran.

Daha sonra Maomi'ye suçlamalarımızı yönelttik. Biz yaklaştıkça o, yüzünü kapayarak uzaklaştı. Ancak birdenbire bize saldırdı, kameramıza ve ekibimize vurdu.

Ertesi gün tesadüfen Maomi'yi havaalanında gördük. Japonya'dan ayrılıyordu.

Qi Amca'nın taciz videolarını açıkça tanıttığı Twitter hesabı hala aktif.

Twitter, yorum talebimize yanıt vermedi.

Noctis ve Lupus'a da iddialarımızı ilettik. Cevap vermediler. O zamandan beri artık Maomi ile çalışmadıklarını öğrendik.

Bir bahar günü, kendisine araştırmamızı anlatmak için Takako ile buluşuyoruz.

Dehşete düşerek, "Biz kadınlar o videolarda hep mutlu görünüyoruz. Bizi nesne olarak görüyorlar. Bir kalbimiz olduğunu düşünmüyorlar." diyor.

Takako, bu suçlara karşı daha sert yasaları savunuyor.

Japonya, cinsel saldırı yasalarında reform yapmaya hazırlanıyor. Ancak hak savunucuları, bu değişikliklerin yeterince ileri gitmediğini söylüyor.

Ama Takako pes etmeyeceğini söylüyor: