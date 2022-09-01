Zaporijya: BM uzmanları nükleer santraldeki ilk denetlemeyi yaptı

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47 dakika önce

Birleşmiş Milletler uzmanları, Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki bölgede bulunan Zaporijya nükleer santralindeki ilk denetlemelerini yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Başkanı Rafael Grossi, denetleme kapsamında "görmeleri gereken her şeyi gördüklerini" söyledi.

BM uzmanları Zaporijya'daki çalışmalarını Rus askerlerinin nezaretinde gerçekleştirdi.

Rusya ve Ukrayna birbirlerini BM denetçilerinin nükleer santrali denetlemesine engel olmaya çalışmakla suçlamıştı.

Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali.

Santral, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgale başlamasından kısa süre sonra Rusların kontrolüne geçmişti.

Nükleer santralde halen çalışmakta olan Ukraynalı personel, Rus askerlerinin santrali askeri üs olarak kullandıklarını ve çalışanların silah tehdidi altında tutulduklarını ileri sürüyordu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, denetlemelerini tamamlamalarının ardından kendilerine eşlik eden Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Görmem gereken kilit şeyleri gördüm, açıklamalarınız da gayet netti," diye konuştu.

Grossi, BM denetçilerinin Zaporijya'da kalmaya devam edeceklerini söyledi. Ancak kaç kişinin ne kadar süreyle santralde bulunacağı hakkında bir ayrıntı vermedi.

Rus Interfax haber ajansı, 8 ila 12 denetçinin santralde kalmayı sürdüreceğini ileri sürerken, Ukrayna'nın devlete bağlı nükleer enerji firması Energoatom sayının beş denetçiyle sınırlı olacağını öne sürdü.

Denetçiler nükleer santralin durumuyla ilgili değerlendirmeler yapmayı ve Rus kontrolü altında çalışan Ukraynalı personelle görüşmeler gerçekleştirebilmeyi umuyor.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Özel Kalem Müdürü Andriy Yermak, Rusya'yı Enerhodar'ı bombalamak suretiyle BM denetçilerinin misyonunu tehlikeye atmaya çalışmakla suçladı.

Yermak Telegram'a yazdığı mesajda Rusya'yı "terörist bir devlet" gibi davranmakla suçladı ve "Caniler durdurulmalı," ifadelerini kullandı.

Rusya da buna misilleme olarak santrali ele geçirmeye kalkışan altmış kadar Ukraynalı "sabotajcıyı" öldürdüklerini açıkladı.

Zaporijya nükleer santralinde bir kaza olması riskine karşın Avrupa Birliği Ukrayna'ya beş milyondan fazla anti-radyasyon tableti hibe etti.