Danimarka savunma bütçesini artırmak için bir tatil gününü iptal etti

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1 Mart 2023, 08:23 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Danimarka hükümeti savunma bütçesini artırma planı kapsamında bir tatil gününü iptal etti.

17 yüzyıldan beri bahar aylarında kutlanan Büyük Dua Günü'nün resmi tatil statüsü 68’e karşı 95 oyla iptal edildi.

Hükümet, ekonominin o gün de işlemesiyle bütçeye 3 milyar kron (8 milyar TL) ek gelir gireceğini, bunun da savunma amacıyla kullanılacağını belirtiyor.

Fakat muhalefet, sendikalar ve dini figürler bu adıma itiraz ediyor.

Şubat başında başkent Kopenhag’daki Parlamento önünde bir araya gelen 50 bin kişi, planın iptal edilmesini talep etmişti.

Sosyalist Halk Partisi’nden Karsten Honge, dün Parlamento’da yapılan görüşmelerde halkın tatilini iptal eden iktidara “hırsız” dedi.

Fakat Parlamento’da bu adıma karşı çıkanların sayısı, öneriyi referanduma götürmeye yeterli değil.

NATO’nun hedefleri doğrultusunda savunma bütçesini gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2’sine çıkarmayı hedefleyen Danimarka, bu tatil gününün iptaliyle bu hedefe 2033 yerine 2030’da varmayı umuyor.

Başbakan Mette Frederiksen Ocak ayındaki konuşmasında “Bir gün daha çalışmanın bir sorun olduğunu düşünmüyorum” demişti.

Bu değişiklik öncesinde Danimarka’da yıllık resmi tatil sayısı, takvime bağlı olarak 11’e kadar çıkabiliyordu.