İtalya'da gölde batan tekne: Ajanların öldüğü kazayla ilgili soru işaretleri

Kaynak, EPA-EFE/REX/Shutterstock Fotoğraf altı yazısı, Maggiore Gölü'nde batan tekne hâlâ su altıda bulunuyor

Yazan, Sofia Bettiza

Unvan, BBC News

Bildirdiği yer Roma

bir saat önce

İtalya'nın Maggiore Gölü'nde 28 Mayıs'ta batan teknenin hikayesi, "casus romanlarından" çıkma öğeler içeriyor.

İsviçre Alpleri'nin güneyindeki muhteşem manzaralı ve popüler gölde batan teknede dört kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri eski bir Mossad (İsrail Gizli Servisi) ajanı, ikisi İtalyan istihbarat görevlisi ve biri de Rus bir kadındı.

Gölde gezintiye çıkmış olan teknede toplam 23 kişi vardı.

Kazanın, teknede bulunanlar ve hayatını kaybedenlerin aileleri için travmatik bir olay olduğu şüphe götürmez, ancak kazayla ilgili bazı bilinenler, gerçekte ne olduğuna dair spekülasyonlara yol açtı.

Maggiore Gölü, İtalya'nın Lombardiya ve Piyemonte ile İsviçre'nin Ticino kantonu arasında yer alıyor.

Lombardy bölgesinde, askeri ve sivil alanda kullanılan teknolojiler üreten şirketler bulunuyor.

İsviçre'nin de birçok istihbarat servisi çalışanı için "geçiş ülkesi" görevi gördüğü kabul ediliyor.

Teknede bulunanlardan bazılarının, bölgede evleri bulunuyordu.

İtalyan il Corriere della Sera gazetesine göre burası, "İtalya ve İsrail devletlerine seyahat özgürlüğünü garantileyen bir bölge".

Kazayla ilgili çıkan ilk haberlerde teknenin gezinti amaçlı olarak suya çıktığı belirtilmişti.

Ancak büyük İtalyan gazetelerinde daha sonra yer alan haberlerde, İtalyan ve İsrailli ajanların teknede "gizli bir iş toplantısı" yaptığı iddiaları yer aldı.

"30 saniyede alabora olduk"

Ölenler arasında ajanlar olunca, kaza da kamuoyunun ilgisini çok çekti.

Savcı Carlo Nocerino, gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarmakla görevlendirildi.

Nocerino teknedekilerin 13'ünün İtalyan istihbarat görevlileri, 8'inin de İsrailli ajanlar olduklarını duyurdu. Sadece teknenin kaptanı Cladio Carminati ve Rus eşi istihbarat servislerinde çalışmıyordu.

15 metrelik tekne, bir doğum günü kutlaması için kiralanmıştı.

Ancak gezinti sırasında aniden fırtına çıktı ve kaptanın tanıklığına göre tekne hızı saatte 70 km'yi bulan rüzgara dayanamadı.

Kaptan Carminati o anları il Corriere della Sera'ya şöyle anlattı: "30 saniye kadar kısa bir sürede üzerimize kıyamet çöktü. Tekne alabora oldu ve suya düştük."

Carminati hava durumunda fırtına öngörülmediğini de ekledi.

Kaptan tekne kazasına neden olmak ve kasten öldürme gibi olası suçlardan sorgulanıyor.

Kaptanın olayda ölen eşi Rus Anna Bozhkova 50 yaşındaydı ve İtalya'da oturma izni bulunuyordu.

Hayatını kaybeden iki İtalya gizli servis çalışanının isimleri ise Tiziana Barnobi (53 yaşında) ve Claudio Alonzi'ydi (62 yaşında).

Olayda ölen dördüncü kişi ise 50 yaşındaki emekli Mossad ajanı Simoni Erez'di.

İsmi İtalyan gazetelerinde yer alsa da İsrail basını olaya yer vermekten kaçınıyor.

Teknedeki diğer kişiler kıyıya yüzmeyi başardı ya da çevrede bulunan teknelerce kurtarıldı.

Ölümlerinin tümünün sebebinin "boğulma" olduğu açıklandı ancak İtalyan gazeteleri ölenlere otopsi yapılmadığını yazdı.

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Kurtulup 'kaybolanlar'

Kazanın merak uyandıran bir diğer öğesi de, İtalyan basınına göre, kurtulanların hızla bölgeyi terk etmesi oldu.

İtalyan gazeteleri kurtulanların otel odalarından ya da tedavi gördükleri hastaneden kişisel eşyalarını alıp, hızla olay yerini terk ettiğini yazdı.

Hastanelerde tedavi görenlerle ilgili bir kayıt da bulunamadı.

İsrailli ajanlar kiralık araçlarını bırakıp kazandan bir gün sonra yani Pazartesi günü, kendilerini Milano'dan alan bir İsrail uçağı ile ülkeyi terk ettiler.

Teknede bulunan diğer kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadı ancak savcı Nocerino, BBC'ye verdiği bilgide, sadece ölenlerin isimlerinin açıklanmasının normal bir uygulama olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, ölen kişinin emekli bir Mossad ajanı olduğu doğrulandı.

Açıklamada "Mossad, hayatını İsrail devletinin güvenliğine adamış profesyonel bir üyesini ve dostunu kaybetmiştir. Teşkilattaki hizmeti nedeniyle kimliği hakkında detaylı bilgi vermek mümkün değildir" denildi.

Tekne fazla mı kalabalıktı?

Batan tekne henüz gölden karaya çıkarılmadı.

Savcı Nocerino bu nedenle soruşturmanın henüz tam olarak başlayamadığını söyledi; "Şu an tekne gölün dibine oturmuş durumda ve çıkarmak iki, üç gün sürebilir" dedi.

Savcı, teknenin 15 yolcu kapasitesi olduğuna ve teknede buna ek 8 kişi daha bulunduğuna dikkat çekti.

Teknenin kalabalık olmasının kaptanın kötü hava koşullarında manevra yapmasını zorlaştırmış olabileceği de ifade ediliyor.

Teknede kapasitesinden fazla yolcu bulunması ve kötü havada suya çıkmış olması da soruşturma dosyasında cevap aranan sorulardan.

Kazayla ilgili birçok cevapsız soru olduğundan, spekülasyonlar da sürecekmiş gibi görünüyor.