Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı

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Kahramanmaraş depremlerinde Antakya’da yaşadığı evin yıkılması sonucunda hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı.

Pazar akşam saatlerinde başkent Akra’ya getirilen Atsu’nun cenazesi, Ganalı askerler tarafından taşındı.

Atsu’nun cansız bedeni 6 Şubat’taki depremlerin ardından Cumartesi günü bulunabilmişti.

Hatayspor’da oynayan Atsu, 65 kez Gana milli takımının formasını da giymişti.

31 yaşındaki Atsu, Portekiz temsilcisi Porto’da oynadıktan sonra Premier Lig takımlarından Chelsea’ye transfer olmuş; ardından da İngiltere’de Everton, Bournemouth ve Newcastle United formalarını da giymişti.

Eylül 2022’de Süper Lig takımlarından Hatayspor’la bir yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, depremden bir gün önce Kasımpaşa ile oynanan maçta takımıyla ilk kez gol sevinci yaşamıştı.

Akra’da bulunan Kotoka Havalimanı’nda konuşan Gana Devlet Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawmia, Atsu’nun çok sevildiğini ve çok özleneceğini söyledi. Milli futbolcuya “uygun” bir cenaze törenini yapılacağına dair de söz verdi.

Felaketin ilk günlerinde Atsu’nun yaralı olarak kurtarıldığı gibi haberler basına yansısa da kısa süre içerisinde yalanlanmıştı.

Gana Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre cenazeye Atsu’nun ailesiyle birlikte Gana’nın Türkiye Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton da refakat etti.

Atsu’nun cenazesini Akra’ya getiren Türk Hava Yolları uçağı yerel saatle 19.25’te iniş yaptı. Törende hükümet yetkilileri ile birlikte Gana Futbol Federasyonu’ndan temsilcileri de yer aldı.

Cenaze, askeri hastane morguna götürüldü.

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Atsu'nun eski takımları Porto, Everton ve Newcastle United, Pazar günü oynadıkları maçlarda Atsu'yu andı.

2016-21 yılları arasında Newcastle United forması giyen Atsu’nun eşi Marie-Claire Rupio ve üç çocuğu, siyah beyazlı takımın Cumartesi günü Liverpool’a karşı oynadığı maçtaki bir dakikalık anma törenine katıldı.

Sahadaki dev ekrana Atsu’nun bir fotoğrafı yansıtıldı. Taraftarlarsa “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” diye tezahüratta bulundu.

Stadyumun üstünde bulunan Newcastle United bayrağı ise yarıya indirildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kudus, Ajax adına attığı golü Atsu'ya armağan etti

Hollanda temsilcisi Ajax’ın Ganalı futbolcusu Mohammed Kudus de Sparta Rotterdam’la oynadıkları maçta attığı golü milli takımdan eski arkadaşı Atsu’ya adadı.