Havalar neden bu kadar sıcak?

22 dakika önce

Temmuz’da dünyanın ortalama sıcaklığı ilk defa 17 derecenin üzerine çıktı.

Ağustos ayında yeni rekorların kırılacağından kaygı duyuluyor. Bu da 2023’ü dünyanın en sıcak yılı olmaya aday yapıyor.

Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sıcak havalar yaşam koşullarını zorluyor. Havanın sıcak olmadığı yerler ise aşırı yağışlar ve sellerle mücadele ediyor.

Peki değişen iklim koşullarının ve aşırı hava olaylarının sebebi ne? Bunlar artık “yeni normalimiz” mi? Yoksa gidişatı tersine çevirmek mümkün mü?

Video-haber: Fatima Celik

Grafikler: Selim Büyükgüner