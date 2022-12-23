Rusya: Zelenskiy’nin Washington ziyareti ne ABD’nin ne de Ukrayna’nın barış istediğini gösteriyor

Kaynak, Getty Images

23 Aralık 2022, 04:23 +03 Güncelleme 27 dakika önce

Rusya, Ukrayna Cumhurbbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin Washington’a gerçekleştirdiği ziyareti sert bir biçimde eleştirdi ve ABD’yi kendilerine karşı dolaylı olarak savaşta yer almakla suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Zelenskiy’nin bu ziyaretinde Ukrayna’ya hava savunma sistemini güçlendirecek patriot füzelerinin de içerisinde bulunduğu 1,85 milyar dolarlık destek taahhüdünde bulundu. Yardım, Ukrayna lideri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ancak Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, "provoke edici eylemler” olarak tanımladığı gelişmelerin ciddi sonuçları olan bir tırmanışa yol açacağını söyledi.

Rus devlet medyasına konuşan Antonov, Moskova’nın “her düzeyde sağduyuya başvurmaya çalıştığını” belirtti, ancak patriot füze sistemini Kiev'e teslim etme konuşmasının ise “derin bir rahatsızlık” yarattığını söyledi.

Oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahip patriot füzeleri, etkili ve pahalı bir savunma sistemi. Beyaz Saray ise “patriotların Rusya’nın Ukrayna’da kritik altyapı tesislerini hedef alan barbarca saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olacağını” söyledi.

Moskova, Zelenskiy’nin ABD ziyaretinde hiçbir barış çağrısı yapılmadığının altını çizerken, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bunu ABD'nin Rusya ile bir vekalet savaşı yürüttüğünün kanıtı olarak nitelendirdi.

Peskov, patriot füzelerinin Rusya’nın amacına ulaşmasının engellemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da, “Washington’daki görüşmeler ne ABD’nin ne de Ukrayna’nın barış aramadığını gösterdi. Onlar sadece savaşı sürdürme niyetindeler” dedi.

Rus kamuoyundaki yorumcular da bu yorumları yineledi ve ABD'yi defalarca "Ukrayna'yı silahla doldurmakla" suçladı.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde Zelenskiy ile alay edildi. Devlet televiztyonu Kanal 1, onu para dilenen bir striptizciyle mukayese etti. Kanaldaki haberlerde Ukrayna lideri bir tuvalet fırçası olarak resmedildi.

Kaynak, Getty Images

İşgalin başlamasından bu yana ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Zelenskiy, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada ülkesinin hala ayakta olduğunu ve mücadele ettiğini, Rusya’ya karşı asla teslim olmayacağını dile getirdi.

Kongre üyeleri, Zelenskiy’nin konuşmasını sık sık ayakta alkışladı.

ABD, Ukrayna’ya yönelik 1,85 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıklarken, 45 milyar dolarlık başka bir ABD acil durum paketi de Senato’nun önünde.

Zelenskiy, bu ilave finansmanın kabul edilmesini umduğunu söyledi.

Ancak Ocak ayında Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu alacak Cumhuriyetçiler ise Ukrayna için "açık çek" yazmayacakları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kasım ayında yapılan bir ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenin yarısından biraz fazlası Ukrayna’ya desteği savunuyor. Bu oran Mart ayında yüzde 80 seviyelerindeydi.

Ancak ABD Başkanı Biden, savaş sürdüğü müddetçe Ukrayna’ya yapılacak desteğin de devam edeceğini söyledi.

Polonya’nın Rzeszow kentinden ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir jetle Washington’a giden Zelenskiy de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partinin de Ukrayna'ya yönelik desteğini sürdüreceğine inandığını söyledi.

Zelenskiy’nin Kongre’de yaptığı konuşma Kongre üyelerinin ayakta alkışlamasıyla tam 18 kez bölündü. Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ise konuşmayı alkışlamadı.

İngilizce yaptığı konuşmasında Ukrayna lideri, ülkesinin her şeye rağmen ayakta olduğunu ve gelecek yılın savaşta bir dönüm noktası olacağını savundu.

Cephedeki askerlerin mücadelesini, Amerikan askerlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı gerçekleştirdiği Ardenler Taarruzu’na benzetti ve “Cesur Ukrayna askerleri, bu Noel'de Putin'in güçlerine karşı aynısını yapıyor” dedi.