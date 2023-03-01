Cambridge Üniversitesi araştırması: Günde 11 dakika tempolu yürümek her 10 erken ölümden birini önleyebilir

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Philippa Roxby | BBC Sağlık muhabiri

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, tempolu yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, dans etmek, doğa yürüyüşüne çıkmak ya da tenis oynamak gibi günde 11 dakikalık herhangi bir fiziksel aktivitenin her 10 erken ölümden birini engelleyebileceğine işaret ediyor.

Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasının bulguları bilim dergisi British Journal of Sports Medicine'da yayımlandı.

Araştırma kapsamında daha önce bu alanda yapılmış yüzlerce çalışmanın sonuçları değerlendirildi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS, sağlıklı bir yaşam için haftada toplam 150-300 dakika nabzı yükselten ya da 75-150 dakika nefes nefese kalınan egzersiz yapılmasını tavsiye ediyor.

Ancak araştırma, insanların çoğunun önerilen 150 dakikanın yarısı kadar bile egzersiz yapamadığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar, biraz egzersiz yapmanın bile hiçbir şey yapmamaktan daha iyi olduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar önerilen miktarın yarısının yapılmasının bile her 20 kalp-damar rahatsızlığı vakasından birini ve yaklaşık her 30 kanser vakasından birini önleyebileceğini söylüyor.

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Araştırmaya öncülük eden Dr. Soren Brage, "Hareket ettiğinizi hissetmelisiniz. Nefessiz kalmasanız da kalbiniz daha hızlı atmalı" diyor.

Araştırmaya göre bunu yapmak kalp hastalığı ve inme riskini yüzde 17, kanser riskini de yüzde yedi oranında azaltabilir.

Düzenli egzersiz, vücuttaki yağ oranını azaltırken, insanların formda kalmalarını sağlıyor, uyku düzeni ve kalp sağlığına katkıda bulunuyor.

Uzmanlara göre egzersizin faydaları, baş ve boyun, mide, lösemi ve kan kanseri gibi belirli kanser türleri için daha fazla.

Egzersizin akciğer, karaciğer, endometriyal, kolon ve meme kanserleri için etkisi ise daha sınırlı.

Birçok kişi NHS'in tavsiye ettiği haftalık egzersiz miktarını yapamıyor. Üç kişiden ikisi haftada toplam 150 dakikadan (toplam 2,5 saat) daha az egzersiz yaptığını söylüyor.

Her hafta toplam 300 dakika (5 saat) egzersiz yaptığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 10'dan az.

Dr. Brage, "150 dakikalık orta yoğunlukta ya da tempolu egzersiz yapmak size zor geliyorsa ve bunun yerine 75 dakika yapabiliyorsanız bunu aşamalı olarak tavsiye edilen miktara çıkarabilirsiniz" diyor.

Uzmanlar bunu başarabilmek için bazı alışkanlıkları değiştirmenin yeterli olacağını vurguluyor.