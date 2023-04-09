Türkiye İşçi Partisi aday listesi: 53 seçim bölgesinde aday çıkardı, listede çok sayıda tanınmış isim var, seçim şarkısı Sezen Aksu'dan

Kaynak, TİP

Yazan, Fundanur Öztürk

Unvan, BBC Türkçe



9 Nisan 2023, 22:31 +03 Güncelleme 17 dakika önce

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. TİP, 87 seçim bölgesinden 53'ünde milletvekili adayı çıkardı. Partinin milletvekili aday listesinde pek çok işçi, sanatçı, insan hakları savunucusu ve sivil toplum kuruluşu üyesi yer aldı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “44 yıldır oy pusulasında Türkiye İşçi Partisi olmamıştı. Bugün bunu başarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası verilen Avukat Can Atalay, TİP’in güçlü olduğu Hatay’da birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Erkan Baş, Atay’ın Hatay’dan feragat ederek yerini Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’a bıraktığını söyledi.

Bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde milletvekili adaylarının tanıtım etkinliğinde konuşan Baş, "TİP’te sen ben kavgası olmadığını" söyledi:

"TİP’in belki de Türkiye’de en güçlü olduğu yer: Hatay. Sevgili Barış yoldaşım dedi ki, ‘Can çıkacak!’ dedi, Can!”

Baş daha sonra, “Bu partiyi bununla anın” dedi ve salon Barış Atay’ı ayakta alkışladı.

Atay ise Antalya’da 2. sırada yer aldı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Can Atalay ise mektubunda, “Bu memlekette her şey Gezi ile başlamadı. Ama özgürlükçü dalganın yükselmesinde önemli bir dönemeç oldu” dedi:

“Günümüzün kilit sorunu Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk turda kazanılmasıdır. Türkiye önemli bir eşikte. 'Bay Kemal'in kendi ifadesiyle cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.”

TİP'in Barış Atay dışındaki milletvekillerinden Erkan Baş İstanbul 3. Bölge'de 1. sıradan, Ahmet Şık İstanbul 2. Bölge'de 1.sıradan, Sera Kadıgil ise İstanbul 1. Bölge'de 1. sıradan aday gösterildi.

Hataylı depremzede Avukat Mehmet Ali Gümüş, ilde 3. sıradan aday gösterildi.

Çorlu’daki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz ve gözaltında dövülerek öldürülen gazeteci Metin Göktepe’nin kardeşi Meryem Göktepe de aday listesinde yer aldı.

TİP Ankara 1. Bölge, Bursa 2. Bölge ve İzmir 1. Bölge ile aralarında Tekirdağ, Diyarbakır, Şırnak, Zonguldak, Van ve Erzurum’un da bulunduğu 30 ilde aday çıkarmadı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte partinin seçim bildirgesi okundu.

TİP’in seçim bildirgesinde yer alan “kırmızı çizgiler” okunurken, salondaki alkışı en çok toplumsal cinsiyet eşitliği, İstanbul Sözleşmesi’ne dönüş ve laiklik vurgusu aldı.

Partisin seçim şarkısı ise Sezen Aksu'nun "Karşıyım" isimli parçası oldu.

Renkli simalar

TİP’in milletvekili adayları arasında sanatçılar, gazeteciler, barış akademisyenleri, yazarlar, senaristler, oyuncular, insan hakları savunucuları ve sağlık profesyonelleri yer alıyor.

Gazeteci İrfan Değirmenci İzmir 2. Bölge'de 2. sırada yer alırken, oyuncu Mehmet Aslantuğ Muğla’da ilk sırada aday gösterildi.

Ankara 2. Bölge'de ilk sırada ise Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş yer aldı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Ankara 3. Bölge'de 1. sıradan aday oldu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de 28 kişinin öldüğü tren kazasında oğlu 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybeden ve 5 yıldır hukuk mücadelesi sürdüren Mısra Öz, İstanbul 2. Bölge'de 2. sıradan aday gösterildi. Öz, milletvekilliği adaylığına ilişkin paylaşımında, “Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Tüm hak arayan aileler için hoş buldum” dedi.

8 Ocak 1996 yılında İstanbul’da polisler tarafından gözaltına alınan ve işkence sonucu hayatını kaybeden Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin ablası ve insan hakları savunucusu Meryem Göktepe de İstanbul 3. Bölge'de 2. sıradan aday oldu.

Trans kadın aktivist ve oyuncu Esmeray Özadıktı ise İstanbul 2. Bölge'de 3. sıra adayı oldu. Trans kadın aktivist Niler Albayrak ve İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu’ndan Avukat Sena Yazıbağlı da listede yer buldu.

Oyuncular, işçiler, sendikacılar…

Ankara 3. Bölge'de 2. sırada yer alan Barış Akademisyeni Elif Çongur, Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ni imzaladığı için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmişti.

Birleşik Metal İş Sendikası’ndan metal işçisi Erhan İmralı, Bursa 1. Bölge'de 3. sıradan aday gösterildi. İmranlı, Bursa Renault fabrikasındaki grevin öncülerindendi.

2017 yılında Antalya'da verdikleri çevre mücadelesi sebebiyle dağ evlerinde silahlı saldırıyla öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu’nun kızı Emine Büyüknohutçu Antalya’da 5. sıradan gösterildi.

Taşeron belediye emekçisi olarak Aylin Doğan İstanbul 3. Bölge'de 8. sırada yer alırken, Egeli çiftçi Mehmet Kani İzmir 2. Bölge'de 2. sıradan aday oldu.

Covid-19 salgını sürecindeki çalışmalarıyla öne çıkan Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kıraner ise İstanbul 3. Bölge'de 15. sırada yer aldı.

Seçim bildirgesinde hangi vaatler yer alıyor?

TİP, milletvekilliği aday adaylığı başvuru koşulu olarak deprem bölgesine gönderilmek üzere bir gıda ve bir hijyen kolisi istedi. 1397 kişi adaylık başvurusu yaptı; bunların 622’sini kadınlar, 775’ini erkekler oluşturdu.

Parti seçim bildirgesinde, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde “tek adam rejimi karşısındaki” güçlü ortak adayı, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini , parlamento seçimlerinde ise yurttaşlara "sosyalist seçeneği" sunacağını vurguluyor.

Temel insani haklar olan eğitim ve sağlık hizmetleri ile su, enerji, internet ve iletişim hizmetinin de tümüyle ücretsiz olacağı belirtiliyor.

TİP, özelleştirilen kamu iktisadi teşekküllerini geri alacaklarını; enerji üretimi ve dağıtımını kamulaştıracaklarını söylüyor.

İstanbul Sözleşmesi'ne derhal geri dönüleceğini vurgulayan TİP, 4+4+4 kesintili eğitim sistemini kesintisiz hale getirerek kız çocuklarının okuldan uzaklaşmasını engelleyeceklerini belirtiyor. Ayrıca kadın istihdamının artırılacağı ve kamu istihdamında %50 cinsiyet kotası koyulacağı kaydediliyor.

İşsizler için oluşturulmuş fonların sadece bu amaçla kullanılmasını sağlayacaklarını söyleyen TİP, asgari ücretin altında olmayan bir emeklilik maaşı vaat ediyor.

Kürt sorunuyla ilgili olarak, halkta tedirginlik ve korku yaratan şiddet eylemlerinin karşısında durulacağı belirtiliyor:

“Kürt sorununda toplumsal uzlaşı ve eşit yurttaşlık esasına dayalı TBMM’yi merkeze alan siyasal bir çözüm mümkündür ve hayati önemdedir. Anadilde eğitim ve kamusal hizmet sunumunun önünde engel olarak duran tekçi uygulamaları ortadan kaldıracağız.

“Kürt halkının iradesini gasp eden kayyum uygulamalarına ve siyasi tutuklamalara son vereceğiz. Her ne sebeple yapılmış olursa olsun ve kimden gelirse gelsin, halkta tedirginlik ve korku yaratan şiddet eylemlerinin karşısında duracağız.”

Avrupa Birliği ülkeleri ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nı iptal etme vaadinde bulunan TİP, “Göç ve mülteci politikasını öngörülebilir, şeffaf ve denetimli halde yürüteceğiz” diyor.

Partinin seçim bildirgesindeki diğer vaatler ise şöyle: