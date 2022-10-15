İran’da polisin protestocuyu tacizi kameraya yakalandı

15 Ekim 2022, 13:48 +03 Güncelleme 23 dakika önce

Pouta Ghorbani | BBC Farsça Sosyal Medya Ekibi

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Sexual assault of young woman in Iran prompts response", Duration 0,22 00:22 Video altyazısı, Tahran'da Çarşamba günü kaydedilen bu görüntü BBC Farsça tarafından da doğrulandı

İran’da bir polisin bir kadın protestocuyu gözaltına alırken taciz etmesi kameraya yakalandı.

Olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Pek çok kullanıcı emniyet yetkililerinin istifasını talep etti.

Bazı hükümet yanlısı kullanıcılar da tacizi kınadı.

İran, on yıllardır görülmemiş boyutlarda protestolarla karşı karşıya.

Hükümet sosyal medya platformlarını engellese de internet kullanıcıları görüntüleri paylaşmanın yeni yollarını buluyor.

Protestolar geçen ay 22 yaşındaki İranlı Kürt Mahsa Amini’nin gözaltında ölmesinin ardından başladı.

Yetkililer Amini’nin sağlık sorunları nedeniyle öldüğünü belirtse de ailesi kızlarının ahlak polisi tarafından dövülmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor.

Protestolar başladığından beri pek çok video İran’da ve dünya genelinde viral oldu.

Bu son video ise Tahran’daki Arjantin Meydanı’nda Çarşamba akşamı çekildi.

Görüntülerde koruyucu kıyafetleri ve kasklarıyla bir grup motosikletli polisin, bir kadın protestocunun etrafında toplandığı görülüyor.

Polislerden biri kadını boynundan tutarak yaklaşık 20 polisin arasına götürüyor.

O sırada kadına arkadan yaklaşan polislerden biri kadının kalçasını elliyor.

Etrafına daha fazla polisin geldiği kadın bu sırada yere oturuyor.

Videoyu çeken kadının “Saçını çekiyorlar” dediği de duyuluyor.

O sırada yoldan geçen arabalar da bu yaşananları korna çalarak protesto ediyor.

Başörtüsü olmayan kadın videonun devamında polislerin elinden kurtularak koşuyor.

O noktada videoyu çeken kadının “Şu polise bak, bir de gülüyor” dediği duyuluyor.

BBC Farsça Servisi görüntüleri doğruladı.

E﻿mniyet: Görüntüler inceleniyor

IRNA ajansının aktardığına göre Tahran Emniyet Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi görüntülerin incelendiğini açıkladı.

Açıklamada görüntülerde yer alanlara dair bir ifade yer almazken “Düşmanlarımız psikolojik savaş taktikleriyle kamuoyunda endişe yaratmaya ve şiddete teşvik etmeye çalışıyor” cümlesi kullanıldı.

Bu görüntünün kamuya açık bir alanda çekilmesi, güvenlik güçlerinin kapalı kapılar ardında neler yapıyor olabileceğini tekrar tartışmaya açtı.

Bir sosyal medya kullanıcısı “Kadın tacizlerini cezaevlerinden sokaklara mı taşıdınız?” paylaşımında bulundu.