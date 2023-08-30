Gabon: Bir grup asker yönetime el koyduklarını açıkladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ali Bongo Cumartesi günü yapılan seçimlerinden galip çıktı ancak muhalefet seçimlerin hileli olduğunu öne sürüyor.

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Gabon'da ulusal televizyonda konuşan askerler iktidarı ele geçirdiklerini ilan etti. Açıklamada Cumartesi günü Ali Bongo'nun zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçiminin iptal edileceği ve ülke sınırlarının kapatıldığı belirtildi.

Çarşamba günü televizyona çıkan 12 asker, seçim sonuçlarını iptal edeceklerini ve "cumhuriyetin tüm kurumlarını" feshedeceklerini duyurdu.

Ayrıca ülke sınırlarının "bir sonraki duyuruya kadar" kapatıldığını da belirtti.

Askerlerden biri Gabon 24 televizyon kanalında, "Mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik" dedi.

Asker, darbe girişiminin, "sorumsuz, öngörülemeyen yönetimden kaynaklandığını ve bunun sosyal uyumda devam eden bir bozulmaya yol açarak ülkeyi kaosa sürükleme riski taşıdığını" da sözlerine ekledi.

Reuters ve AFP haber ajansları, yayının ardından ülkenin başkenti Libreville'de silah seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Askerlerin duyurusuna hükümet tarafından herhangi bir yanıt gelmedi.

Gabon'da daha önce yapılan genel seçimlerde olduğu gibi Cumartesi günkü oylamada da süreçle ilgili ciddi endişeler vardı.

Ana muhalefet adayı Albert Ondo Ossa birçok sandıkta kendi adını taşıyan oy pusulalarının bulunmadığından şikayet ederken, temsil ettiği koalisyon, başkanlık yarışından çekilen bazı isimlerin hala oy pusulasında yer aldığını iddia etmişti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler kampanya grubu, seçimleri takip etmek isteyen yabancı medyanın ülkeye girişinin yasaklandığını söylemişti.

Sandıklar kapanırken hükümet, güvenlik nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirdi ve internet erişiminin bir süreliğine engellendiğini duyurdu.

Bongo daha önce seçimlerden iki kez galip çıkmıştı, bunların her ikisi de rakipleri tarafından hileli olduğu gerekçesiyle tartışmalara yol açmıştı.

Bu kez seçim gününden sadece haftalar önce oy pusulalarında tartışmalı değişiklikler yapılmıştı.

Bongo, babası Omar'ın 2009 yılında ölmesiyle iktidara gelmişti.

2018 yılında geçirdiği felç nedeniyle neredeyse bir yıl görevinden uzak kaldı ve görevi bırakması yönünde çağrılar yapıldı.

Gabon'da 2019'da başarısız bir darbe girişimi olmuştu. Darbe girişimini destekleyen askerler cezaevine gönderilmişti.

Cumartesi günkü seçimin resmi sonuçlarına göre Ali Bongo oyların üçte ikisine yakınını almıştı. Muhalefet seçimlerin hileli olduğunu öne sürüyordu.