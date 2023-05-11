Trump, yeniden ABD Başkanı seçilirse Kongre saldırısına katılıp hüküm giyenler için af çıkaracağını söyledi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl yeniden başkanlığa aday olması ve seçimi kazanması halinde 6 Ocak 2021'deki Kongre saldırısı sonrası tutuklananlar için af çıkaracağını söyledi.

CNN'de "Town Hall" adlı programa konuk olan Trump, saldırıyla ilgili olarak hüküm giyenlere haksızlık yapıldığını öne sürerek, "Aday olursam ve kazanırsan o insanlara adil davranacağım. Hepsi için değilse bile - çünkü birkaçı kontrolden çıktı- çok büyük bölümü için derhal af çıkaracağım" dedi.

2020 seçimlerine hile karıştırıldığını öne süren Trump, 6 Ocak'ta başkentte topladığı destekçilerine hitap etmiş ve "Asla vazgeçmeyeceğiz, yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz" demişti.

Bu konuşmadan sonra kalabalıktan bir grup, güvenlik bariyerlerini aşarak, Kongre binasına girmişti.

Beş kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra yaklaşık 1000 kişi hakkında dava açıldı. Davada 600'den fazla kişi suçlu bulundu.

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Öte yandan Trump, programda kendisini tecavüzle suçlayan Elle Dergisi eski yazarı E. Jean Carroll için "Kafayı yemiş biri" dedi.

Trump'ın sözleri salondaki Cumhuriyetçi Partililer tarafından alkışlarla karşılandı.

Trump Salı günü New York'ta Carroll'ı cinsel istismardan suçlu bulunmuştu. Mahkeme Trump'ı 5 milyon dolar cezaya çarptırmıştı.

Carroll, 1996'da bir mağazada Trump'ın soyunma odasında kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek dava açmıştı.

Trump ise "Zaten tipim değil" dediği Carroll'ı tanımadığını sürmüştü.

Mahkemede jüri Trump'ı tecavüz suçlamasından akladı fakat cinsel istismar ve iftiradan suçlu buldu.

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Trump son aylarda birkaç kez "Ben başkan olsaydım, Rusya Ukrayna'yı işgal etmezdi" dedi ve seçilmesi halinde 24 saat içinde Ukrayna'da bir çözüm için müzakere başlatacağını söyledi.

Donald Trump, bu programda da sözlerini tekrarladı. Programın sunucusunun Ukrayna'da kimin kazanmasını istediğini sorusuna "Ben kazanan ya da kaybedenle değil çözümle ilgileniyorum. İnsanların ölmesini istemiyorum" diye karşılık verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmekle yanlış yaptığını söyleyen Trump bununla birlikte Rus liderin savaş suçlusu olarak niteleyemeyeceğini kaydetti.

ABD'de kamuoyu araştırmaları Başkan Joe Biden ve yönetiminin Ukrayna'ya desteğinden rahatsızlık duyan Cumhuriyetçilerin sayısının arttığına işaret ediyor.