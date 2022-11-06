Erdoğan: Anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız

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bir saat önce

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te gerçekleştirilen 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada başörtüsüne anayasal güvence ve “ailenin korunması” konusundaki anayasa değişikliği önerisine değindi.

"Muhalefet herhalde bundan endişe etmiş. Burada korkulacak bir şey yok. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Güçlü aileler oluşturalım ki güçlü millet olduğumuz ortaya çıksın. Zayıf aile güçlü milleti de zayıflatır. Biz buna fırsat vermek istemiyoruz” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız.”

Erdoğan, "Kadını hayatın her alanında desteklerken, aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, başörtüsü serbestisine “yasal güvence” çıkışı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na anayasa değişikliği çağrısıyla yanıt vermişti.

Erdoğan daha önceki açıklamasında, “Hatta bununla kalmayalım, kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler yapalım” demişti.

Erdoğan, anayasa değişikliği teklifi için Adalet Bakanlığı ve parti yönetimine talimat vermişti.

Adalet Bakanlığı’nın hazırlık çalışmalarını başlatma kararı aldığı anayasa teklifinin içeriği henüz netleşmedi.

Ancak Erdoğan'ın konuşmasında aileyi “kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan” kurum olarak tanımlaması, düzenlemenin LGBTİ+ bireylere yönelik olabileceği tartışmasını doğurmuştu.

Mevcut Anayasa'nın 41. Maddesi aileyi, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” ifadeleriyle tanımlıyor.

AKP, anayasa değişikliği önerisi konusunda hafta içi görüşünü almak üzere muhalefet partilerine hızlı bir ziyaret turu yapmıştı.

Başörtüsü konusunda yasa teklifi veren ve buna destek isteyen CHP, “yeni anayasa, yeni parlamentonun işi olmalı” gerekçesiyle, iktidar partisiyle “bir anayasa değişikliği çalışması içinde olmayacağı” yanıtı vermişti.