CHP’de çok adaylı yarış: Özgür Özel’in genel başkanlığa adaylığını açıkladığı basın toplantısının şifreleri

Kaynak, Özgür Özel

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara

bir saat önce

CHP Genel Merkezi, Cuma günü 28 Mayıs seçimlerinin ardından parti içinde yükselen, “değişim” taleplerinin, genel başkan adayı olarak vücut bulduğu güne tanıklık etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 5 Kasım’da yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışma kararı aldı ve “CHP değişirse, Türkiye değişir” sloganıyla adaylığını ilan etti. Adaylık açıklayan ikinci isim ise partinin, “statükocularla, sahte değişimciler” arasında kaldığını savunarak, “üçüncü yol”u açma iddiasını dile getiren eski Parti Meclisi (PM) üyesi, akademisyen Prof.Dr. Örsan Kunter Öymen oldu.

CHP’de başlayan değişim tartışmaları sonrasında, “üzerime görev düşerse kaçmam” açıklamasıyla ilk adaylık sinyalini veren Grup Başkanı Özgür Özel adaylığını, “Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi” başlığıyla kitapçık haline getirilen tutum belgesi ile birlikte kamuoyuna duyurdu.

Özel’in yanında kimler yer aldı?

Adaylık açıklamaları için parti yönetimi de hazırlık yaptı. Özel’i, Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer kapıda karşıladı ve açıklamaları sonrası uğurladı.

Özgür Özel’in açıklaması kadar, kimlerin kendisine destek vereceği de merak konusuydu. Toplantıya 25 milletvekili, 4 PM üyesi ve 6 eski milletvekili katıldı.

Özel’e yakın isimler, toplantıya katılmasalar da gruptan 60 dolayında milletvekili, 32 PM üyesinin Özel’e destek verdiğini savunuyorlar.

Grup Başkanvekileri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın, partideki görevleri nedeniyle, bazı eski MYK üyeleri ve milletvekillerinin, “sahada çalışma” yürüttükleri veya şimdiden görünür olmayı tercih etmedikleri için toplantıya katılmadığına dikkat çekiliyor.

Özel’e destek için salonda yer alanlar arasında eski MYK üyeleri Veli Ağababa, Seyit Torun, Gökçe Gökçen, Fethi Açıkel, milletvekilleri Ankara Milletvekili Murat Emir, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek, Özgür Karabat, PM üyeleri Candan Yüceer, Sevgi Kılıç da yer aldı. Önceki milletvekillerinden Kadir Gökmen Öğüt, Alpay Antmen, Çetin Arık da yine dikkat çeken isimlerdi.

Eşi Didem ve kızı İpek de Özel’i adaylık açıklamasında yalnız bırakmadı ve basın toplantısı sonrasında da objektiflere “aile fotoğrafı” verdiler.

Kılıçdaroğlu genel merkezde misafir ağırladı, ilk kutlayan İmamoğlu oldu

Özel ve Öymen’in adaylık açıkladığı saatlerde Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise 13. kattaki makam odasındaydı.

Bir MYK üyesinin anlatımına göre Kılıçdaroğlu, Özel’in adaylık açıkladığı saatlerde, “konuk ağırlıyordu ve basın toplantısını da bu nedenle izlemedi.”

Özel genel başkan adaylığını ilan ettiği anda ise salondan alkışlar yükseldi.

Özel'i ilk kutlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, sosyal medya hesabından Özel’i etiketleyerek, “CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum” dedi.

Özel, kime ne mesaj verdi?

Özel, kitapçık haline getirdiği tutum belgesinde, neden aday olduğunun gerekçelerini, parti yönetimine yönelik eleştirileri ve seçim sürecinde yapılan hatalara dikkat çekti. “Türkiye’yi değiştirmek için CHP’yi değiştirmeye inanan kadroların hikayesidir”, “Tek kişinin değil bir kadronun attığı koca bir adımdır” ifadeleriyle de “kadro hareketi” vurgusu yaptı.

.Parti yönetiminin, seçim yenilgisinin siyasi sorumluluğunu üstlenmek, nedenini araştırmak yerine, “Parti içi iktidarı korumaya odaklandığı”nı savundu. En büyük eleştirisi ise parti tabanında da büyük tepkiye neden olan, ittifak ortakları DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’ne 39 milletvekilliğinin verilmesiydi. Bu kararın parti tarihinde “unutulmayacak hasar bıraktığını” belirterek Kılıçdaroğlu’nun yönetim anlayışını hedef aldı:

“Bu süreç parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurullar dahi bilgilendirilmemiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez.”

“CHP değişirse Türkiye değişir”

Seçim başarısızlığının, partililerde, seçmende yarattığı hayal kırıklığına vurgu yapan Özel, “Büyük değişimler, büyük kırılmalardan sonra başlar” diyerek, adaylığının zamanlamasını da bir anlamda gerekçelendirdi.

Tutum belgesinde de yer alan parti tüzüğünde yapılacak değişikliklere işaret etti ve “genel başkanın parti üyeleri tarafından seçilmesi, partinin tüm kademe yöneticileri için 3 dönem kuralı getirilmesi, MYK üyelerinin üçte ikisinin PM tarafından seçilmesi ve genel başkan tarafından seçilen üyeler için de güvenoyu istenmesi, önseçimin esas alınması”nın da aralarında bulunduğu tüzük değişikliği hedefi koydu.

Partinin tüm kadrolarından, yönetim anlayışına kadar köklü değişiklik vadeden Özel, “CHP değişirse Türkiye değişir” sloganıyla destek istedi.

Kendisine destek olmak için parti genel merkezine gelenlere teşekkür ederken, Kılıçdaroğlu'na “saygı ve sevgilerini” iletti.

Kaynak, Özgür Özel

Parti yönetimine Tanrıkulu eleştirisi

Özel, konuşmasını tamamlamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yöneltilen sorulardan birisi ise Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik sözleri nedeniyle hakkında fezleke düzenlenmesiydi.

Özel, Tanrıkulu’nun sözlerini “kabul edilemez” olarak nitelendirip, “yetkili organlarda görüşüleceği” açıklaması yapan parti yöneticilerine de, “Asla bir aktrolün paylaştığı 35 saniyelik videoya onlarla yarışarak değil, işin gerçeği araştırılarak tepki verilir” sözleriyle tepki gösterdi.

Grup başkanlığını bırakacak mı?

Parti içinde, muhaliflerin Özel’e yönelttiği eleştirilerden birisi de adaylık kararına rağmen, “grup başkanlığı” görevini sürdürmesi. Bu eleştiriyi yöneltenler, Özel’in makamında kalmaya devam etmesini, “zaafiyet, koltuktan vazgeçememe” olarak görüyor ve bu nedenle de kurultay sürecinde aleyhine bir algı oluşturduğunu savunuyor; Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle görevini bırakması talebinde bulunmadığını ileri sürüyor.

Toplantıda, adaylık ilanından sonra “Grup başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağı” da soruldu. Özel, bu konuda net bir yanıt vermedi, kurultay tarihinin belirlenmesinden sonra bir değerlendirme yapacağını ifade etti:

“Bundan sonraki süreçte ekibimizle bu değerlendirmeyi yapacağız. Bu konuda basına servis edilen birtakım haberlerde Sayın Genel Başkan'ın bu konuda bir talebi olduğu söylendi. Kendisinin bu konuda bir talebi olmadı. Kurultay kararı alındığında, arkadaşlarla yeniden bir durum değerlendirmesi yapacağız.”

Öztunç: Grup Başkanlığını bırakmalı

Özel’in adaylık açıklamasından sonra görevini bırakmamasına, eski MYK üyesi de olan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından “Genel başkan adaylığı her CHP’linin hakkıdır. Ancak Genel Başkan adına Grup başkanlığı koltuğunda otururken genel başkan adayı olması doğru ve etik değildir” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kaynak, Özgür Özel Fotoğraf altı yazısı, Özgür Özel'in eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel de basın toplantısındaydı

Emanetçi mi?

CHP’de değişim tartışmalarının ilk başladığı dönemde, İmamoğlu’nun aday olması beklentisi yüksekti. Ancak İmamoğlu’nun İstanbul adaylığında karar kılması ve bu kararını açıklarken de “CHP'nin, tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Biri Özgür Özel'dir. Başkaları da vardır” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada ve CHP kulislerinde, Özel’in İmamoğlu’nun “emanetçisi” olarak kurultayda yarışacağı iddiaları dile getirilmişti.

Özel, toplantıda kendisine yöneltilen, “İmamoğlu’nun emanetçisi misiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bir emanet vardır, onu şu anda Sayın Kılıçdaroğlu taşımaktadır. Emanet Atatürk’ün emanetidir. Nasip olursa bir siyasetçinin taşıyabileceği en onur verici emanettir. Atatürk’ün emaneti dışında bir emaneti taşımak CHP’deki hiçbir siyasetçiye yakışmaz.”

Bu sözler kendisine destek verenler tarafından alkışla karşılandı.

Kaybederse, yeni bir siyasi oluşum içine girecek mi?

Geçmişte Kılıçdaroğlu’na karşı iki kez genel başkanlık yarışını kaybeden, 2018 seçimlerince CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 2023 seçimlerinden önce CHP’den ayrılıp, Memleket Partisi’ni kurmuştu.

O nedenle Özel’e de genel başkanlık yarışını kaybetmesi halinde, yeni bir siyasi oluşumun içinde olup olmayacağı sorusu yöneltildi. CHP’yi “baba evi” olarak nitelendiren Özel’in bu soruya yanıtı kısa oldu ve “Özgür Özel baba evinden ayrılmaz” sözleriyle tutumunu açıkladı.

Kurultay için nasıl bir çalışma yürütecek?

Kurultaya 50 gün kala adaylığını ilan eden Özel, bundan sonraki çalışmasını “saha”da yürütecek. İl kongreleri ve Anadolu turuna çıkacak olan Özel’in ilk durağı, Cumartesi günü yapılacak olan İzmir İl Kongresi olacak, Pazar günü de Konya İl Kongresi’ne katılacak.

Öymen de adaylığını açıkladı: Üçüncü yol lazım

CHP Genel Merkezi’nde adaylığını açıklayan ikinci isim ise eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in yeğeni de olan Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen oldu.

“İlke ve Demokrasi Hareketi” olarak yola çıkan ve daha önce bir dönem PM üyeliği de yapan Öymen’in adaylık açıklamasına ise ilgi az oldu.

CHP’nin “çıkmaz sokakta” olduğunu belirten Öymen, “Ne yazık ki partimiz mevcut genel merkez yönetiminin temsil ettiği statükocularla, sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır” görüşünü dile getirdi.

Partiyi bu “kısır döngü”den çıkarmak için “üçüncü yol” açmak gerektiğini belirten Öymen, bu yolu “Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu” olarak tanımladı:

“Bu yol, Atatürk’ün aydınlanma devrimlerinin yoludur. Bu yol, Altı Ok yoludur. Bu yol, sosyal demokrasi ve demokratik solculuğun yoludur. Bu yolu açmak için 38. Olağan Kurultay’da CHP Genel Başkan aday adayı olmaya karar verdim.”

Yeni adaylar çıkabilir mi?

CHP’de Özel “değişimciler”in adayı olarak çıksa da, parti içinde değişim isteyenlerin tümü Özel’e destek verme eğiliminde değil.

Bir grup milletvekili “değişim” talebini dile getirse de Özel’e karşı Kılıçdaroğlu’nu destekleme eğiliminde. O nedenle, Özel karşıtı değişimcilerin bir aday çıkarması beklenmiyor.