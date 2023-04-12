Myanmar'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğünden endişe ediliyor

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11 dakika önce

Myanmar ordusunun Salı günü Pa Zi Gyi köyünde düzenlediği hava saldırısında 100'den fazla kişinin ölmüş olmasından endişe ediliyor.

Saldırıdan kurtulanlar BBC'ye en az 80 ceset topladıklarını ancak sayının daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Myanmar askeri yönetiminin sözcüsü General Zaw Min Tun, devlet televizyonuna verdiği demeçte "Evet, hava saldırısı başlattık" dedi.

Kuzeybatıda Sagaing bölgesindeki köye, burada direniş kuvvetlerinin ofisi için açılış töreni düzenlendiği gerekçesiyle saldırma kararı aldıklarını söyledi.

Myanmar'da Halk Savunma Güçleri (PDFS) olarak bilinen milisler ülkedeki askeri cunta yönetimine karşı faaliyet yürütüyor.

Pa Zi Gyi'deki bir köylü BBC'ye, Salı günü yerel saatle 07:00 civarında bir askeri jetin doğrudan topluluk liderlerinin olduğu salonu bombaladığını ve ardından bir savaş helikopterinin 20 dakika süren silahlı saldırıya başladığını anlattı.

Görgü tanıkları uçağın daha sonra geri döndüğünü ve cesetleri toplamaya çalışanlara ateş açtığını söyledi.

Köyde törene katılmak için yakın bölgelerden gelen çok sayıda insan vardı.

Hava saldırısından sonra bölge sakinlerinin paylaştığı videolarda, parçalanmış bedenler ve birkaç binanın yandığı katliam görüntüleri görülüyor.

Cesetleri saymaya çalışanlar bombanın parçalayıcı etkisi nedeniyle zorlandıklarını söyledi.

BM saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) saldırıyı kınadı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Ordunun çatışmalar yürütülürken sivilleri korumaya yönelik açık yasal yükümlülüklerine rağmen, ilgili uluslararası hukuk kuralları bariz bir şekilde hiçe sayıldı" dedi ve ekledi:

"Ordu ve ona bağlı milislerin, 1 Şubat 2021'den bu yana, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları oluşturabilecek çok sayıda insan hakları ihlalleri ve suiistimallerden sorumlu olduğuna inanmak için makul gerekçeler var."

Myanmar'da Halk Savunma Güçleri ya da PDFS olarak bilinen darbe karşıtı milisler, ülkenin farklı bölgelerinde orduya karşı silahlı bir direniş yürütüyor. Sagaing'deki topluluklar, askeri yönetime karşı en önemli direniş hareketlerinden birini yürütüyor.

İç savaşta binlerce kişi öldü, 1,4 milyon kişi de yerinden edildi. BM'ye göre ülke nüfusunun yaklaşık üçte birinin insani yardıma ihtiyacı var.

Çatışma izleme grubu ACLED'in verilerinin BBC tarafından yapılan bir analizine göre, Şubat 2021 ile Ocak 2023 arasında ordu tarafından en az 600 hava saldırısı düzenlendi.

Darbe sonrası kurulan sürgündeki Ulusal Birlik Hükümeti, bu saldırılarda Ekim 2021 ile Eylül 2022 arasında 155 sivilin öldürüldüğünü söylüyor.