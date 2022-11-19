Belçika ele geçirilen rekor kokaini yakacak fırın bulunamıyor

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Muhabir



Bildirdiği yer Lahey

5 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 7﻿ Ocak 2022'de yapılan bir yakalamanın fotoğrafı

Belçika’nın Anvers (Antwerp) limanında yapılan operasyonlarda rekor miktarda kokain ele geçirilmesi nedeniyle, uyuşturucu yakma tesisleri yetersiz hale geldi.

Savcılık, yakılmak için gümrük depolarında bekleyen onlarca ton kokaini geri alabilmek için suç örgütlerinin baskın yapabileceği uyarısında bulunuyor.

Belçika’da yayımlanan De Standaard gazetesine göre, 2021 yılında Anvers limanında yaklaşık 90 ton kokain yakalandı.

Belçika makamları, halen devam eden operasyonlar kapsamında, bu yıl yakalanan kokain miktarının 100 tonu geçerek, yeni bir rekor kıracağını söylüyor.

Piyasa değeri 5 milyar eurodan fazla olan uyuşturucular, yakılarak imha edilmek üzere limandaki gümrük depolarında saklanıyor.

Ancak yetkililere göre, bu durum ciddi bir güvenlik sorunu yaratıyor.

Anvers savcısı Franky De Keyser, birkaç hafta önce Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne’u bu konuda uyardı.

Savcıya göre, gümrük depolarında kokain stoğu o kadar büyük ki, suç örgütleri, yakalattıkları uyuşturucuyu geri almak için her an buraya baskın yapabilirler.

Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever de, aynı kaygılarla Van Quickenborne ile görüştü.

Anvers polisi, olası bir mafya baskınına karşı gümrük depolarını korumak için bir süredir fazladan önlemler alıyor.

Belediye Başkanı De Wever, polisin kısa süre önce, insansız hava aracıyla gümrük ambarlarını gözetleyen şüphelileri tespit ettiğini söyledi.

De Wever, suç örgütlerinin 2019 yılında bir gümrük deposundan kokain çalmaya çalıştığını da anımsattı.

Ancak gümrük yetkililerine göre, ele geçirilen uyuşturucunun hızlı bir şekilde imha edilmesi kolay değil.

Kaynak, Getty Images

Lisanslı yakma fırınlarının teknik sınırlamaları ve çevre standartları nedeniyle süreç yavaş ilerliyor.

Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, yakma tesislerinin büyük miktarlarda kokaini tek seferde imha etmesinin zor olduğunu belirtiyor.

Çünkü bakana göre, kokain yakıldığında, fırınının filtreleri için oldukça zararlı olan maddeler açığa çıkıyor. Bu nedenle seans başına en fazla 1 ya da 1,5 ton kokain yakılabiliyor

Uyuşturucuların imhası randevu ile yapıldığı için, yargı, polis ve gümrük yetkililerinin buna ilişkin planlama yapması gerekiyor.

Gümrük ve Özel Tüketim Genel Müdürü Kristian Vanderwaeren, "Bu nedenle ne kadar çok kokain ele geçirirseniz, imhası için o kadar çok zamana ihtiyacınız olur” diyor.

Adalet Bakanı Van Quickenborne, Anvers Belediyesi ile ortak çözüm aradıklarını belirterek, ek yakma kapasitesi aradıklarını vurguluyor.

Anvers’in kendi yakma fırını var ancak kokaini imha etme izni yok. Bu nedenle gerekli iznin ve kapasite artırımı için Flaman Çevre Bakanı Zuhal Demir ile temasa geçildiği belirtiliyor.