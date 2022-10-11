İtalya'da dünyaca ünlü sanat müzesinden Fransız moda evi Jean Paul Gaultier'ye dava: ‘Venüs’ün Doğuşu’ izinsiz kullanıldı

20 dakika önce

Övgü Pınar | Roma

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İtalya'nın dünyaca ünlü sanat müzesi Uffizi Galerisi, en ünlü sanat eserlerinden birini izinsiz kullandığı gerekçesiyle Fransız moda evi Jean Paul Gaultier'yi mahkemeye veriyor.

Lüks moda evi Jean Paul Gaultier geçen Nisan ayında "müze" isimli bir koleksiyon hazırlayarak ürünlerinde İtalyan Rönesans ressamı Sandro Botticelli’nin "Venüs’ün Doğuşu" tablosundan kesitler de kullandı.

15. yüzyıldan kalma başyapıtın sergilendiği Floransa’daki müze, eserin ticari amaçlı kullanımıyla ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle moda evine dava açacaklarını açıkladı.

Jean Paul Gaultier’nin söz konusu koleksiyonunda yer alan ‘Venüs’ün doğuşu elbisesi’ 590 euro, pantolonlar 290 euro, eşarp 160 euro fiyatla satılıyor.

Uffizi Galerisi, eserin bu şekilde izinsiz olarak ve ticari amaçlı kullanımının İtalya’da kültür varlıklarını koruma amaçlı yasaları ihlal ettiğini belirtiyor.

Müze, Nisan ayında Jean Paul Gaultier yönetimine bir ihtarname göndererek ürünlerin piyasadan çekilmesini ya da kullanım için gerekli ticari anlaşmaların imzalanmasını istemiş.

Uffizi: 'G﻿ayrimeşru kıyafetler geri çekilmeli'

Uffizi’den dün yapılan açıklamada ‘’Ne var ki Nisan ayında Jean Paul Gaultier'ye gönderilen uyarı dikkate alınmadı. Ve şimdi Uffizi yasal yollara başvuruyor: sadece 'gayrimeşru' kıyafetlerin geri çekilmesini değil, aynı zamanda müze lehine tazminat talebini de öngören bir yasal işlem başlatıldı’’ denildi.

İtalya basınında da ‘’sanat herkesindir ama üzerinden para kazanırsanız bu ticarettir’’ gibi yorumlarla Uffizi'ye destek geldi.

Haberlere göre Fransız moda evi 100 bin euro’dan fazla tazminat ödemek zorunda kalabilir.

‘Venüs’ün Doğuşu’ tablosu daha önce de usulsüz kullanım polemiklerine konu olmuştu. Geçen yıl bir porno sitesi, ‘‘klasik nü’ler’’ adı altında ‘Venüs’ün Doğuşu’ da dahil bazı ünlü eserlerin canlandırmasını yapmıştı.