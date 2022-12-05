TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 84,39: DİSK asgari ücretin en az 13 bin 200 TL olmasını istedi

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57 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.

Aylık enflasyon ise yüzde 2,88 olarak gerçekleşti.

Reuters haber ajansının anketine göre aylık enflasyonun yüzde 3 olarak gelmesi bekleniyordu.

Kasım ayına ilişkin Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından gerçekleştirilen ankette ise yıllık enflasyon beklentisi yüzde 84,33 olarak belirlenmişti.

Enflasyon, Ekim ayında yüzde 85,51 ile 1998’den beri görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu'na göre (ENAG) ise yıllık enflasyon yüzde 170,70 oldu.

En çok ulaştırma arttı

Bir önceki yıla göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.

Gıda enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,55 olarak gerçekleşti.

Ev eşyası grubundaki enflasyon ise yüzde 92,83 oldu.

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz" dedi.

Ekonomistler bu yılın sonuna doğru enflasyonun önceki aylara göre biraz daha yumuşamasını bekliyordu.

Bunun nedeni de bir yıl önce yaşanan kur krizi.

2021’de yaşanan kur krizi yüzünden Kasım ve Aralık aylarında enflasyon çok yüksek gelmişti, bunun yaratacağı baz etkisiyle enflasyonun bu yıl son iki ayda yükselişini durdurması bekleniyor.

Üretici enflasyonu yüzde 136

Üretici fiyatları, yıllık yüzde 136 artış gösterdi.

Üretici fiyatları ekim ayında yüzde 158 ile zirveyi görmüştü.

Üretici enflasyonunda yaşanan yavaşlamada enerji grubundaki fiyat düşüşünün etkisi rol oynadı.

Kasım ayında elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme grubunda aylık olarak fiyatlarda yüzde 5,17'lik gerileme izlendi.

Kok ve rafine petrol ürünleri fiyatlarında yüzde 2,02'lik, ana metallerde ise yüzde 0,7'lik düşüş kaydedildi.

Asgari ücret için kritik önemde

Bu hafta başlayacak asgari ücret görüşmeleri için Kasım ayı enflasyon rakamları büyük önem taşıyor.

İşçi kesiminin temsilcisi TÜRK-İŞ, Kasım ayı enflasyonu rakamının da aralarında olduğu ekonomik göstergeleri komisyona sunacak.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay, geçen hafta yaptığı açıklamada, konfederasyonun açlık sınırı olarak belirlediği 7 bin 785 TL'nin kırmızı çizgileri olduğunu açıklamıştı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücrete yapılacak zamla ilgili beklentilerini açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin "en az net 13 bin 200 TL olması gerektiğini" söyledi.

Yeni asgari ücret için ilk toplantı 7 Aralık'ta yapılacak.

'Baz etkisi enflasyonu düşürür, fiyatları değil'

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu ve yöneticisi olan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, enflasyona dair yaptığı yorumda, “Enflasyon oranını şu zamana kadar sabit tutmanın maliyeti 300 milyar liralık Kur Korumalı Mevduat ödemesi ve 100 milyar dolar’dan fazla döviz satışıdır. Ekonomi böyle bir şey. Bir tarafı baskılarsın, diğer taraf patlar. Esas olan akılcı, halkça politikalardır” dedi.