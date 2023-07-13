Rus tümgeneral Ivan Popov görevden alındı: 'Korkakça susmadım, Ukrayna'da savaşla ilgili gerçekleri söyledim'

Kaynak, ANDREI GURULYOV Fotoğraf altı yazısı, General Ivan Popov, Zaporijya bölgesindeki Rus kuvvetlerinin komuttanıydı.

13 Temmuz 2023, 13:43 +03 Güncelleme bir saat önce

Rus tümgeneral Ivan Popov, üst düzey komutanlara cephede yaşanan sorunları anlattıktan sonra Ukrayna'daki görevinden alındığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Popov, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde savaşan 58. Ordu'nun komutanıydı.

Eski bir ordu komutanı ve devlet televizyonu yorumcusu olan Rus milletvekili Andrei Gurulyov tarafından Telegram'da paylaşılan sesli mesajda, yüksek zayiat oranı ve topçu desteği eksiği hakkında sorular sorduğunu söyleyen Popov, “Ya susup korkak olmak ya da durumu olduğu gibi söylemek gerekiyordu. Korkakça susmadım, Ukrayna savaşıyla ilgili gerçekleri söyledim” dedi ve ekledi:

"Senin adına, hayatını kaybeden silah arkadaşlarım adına yalan söylemeye hakkım yoktu. Bu yüzden var olan tüm sorunları özetledim."

Mesajın ne zaman kaydedildiği bilinmiyor.

Ivan Popov'un üstlerine aktardığı sorunlar arasında, Ukrayna topçu saldırılarını püskürtmeye yardımcı karşı batarya sistemlerinin olmaması ve askeri istihbarat eksikliği var.

Popov, görevden alınmasının, vatana ihanetle suçladığı üst düzey komutanlar tarafından talep edildiğini ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından onaylandığını söylüyor.

Moskova'dan resmi bir açıklama gelmediğinde bilgi almak için başvurulan Rus askeri blog yazarları; Tümgeneral Popov'u görevden alma emrinin Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov'dan geldiğini bildirdi.

Gerasimov'un, uzun süredir ön cephede bulunan ve önemli kayıplar veren askerlerin rotasyona tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Tümgeneral Popov'u "gereksiz alarm vermek ve üst yönetime şantaj yapmakla" suçladığını söylediler.

Popov ise "Üst düzey komutanlar görünüşe göre bende bir tür tehlike sezdiler, savunma bakanından bir gün içinde hızlıca emir çıkarttılar ve benden kurtuldular" dedi ve ekledi:

"Ukrayna ordusu cephede saflarımızı geçemedi ancak kıdemli komutanımız bizi arkadan vurdu. En zor ve yoğun anda ordunun başını acımasızca kesti".

Zaporijya ve Doğu Donetsk bölgesi, Ukrayna'nın bir aydan uzun süre önce başlattığı karşı saldırının odağı haline geldi. Ancak Ukrayna ordusu, Rus savunma hatlarını delmekte güçlük çekti.

Dün bir başka Rus milletvekili, Wagner isyanından bu yana ortalıkta görünmeyen eski Rus komutan General Sergey Surovikin'in "dinlendiğini" söylemişti.

Surovikin'in, Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile yakın ilişki içinde olduğu iddia edilmişti.

Öte yandan, bir diğer üst düzey Rus general Korgeneral Oleg Tsokov'un bu hafta Ukrayna'nın işgal altındaki güney sahilinde düzenlenen bir saldırıda öldüğü iddia edildi.