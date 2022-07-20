Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe cumhurbaşkanı seçildi, muhalefet tepkili

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Sri Lanka Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Başbakan Ranil Wickremesinghe ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Oylamada 134 milletvekili Wickremesinghe lehinde oy kullanırken, 82 milletvekili ise Wickremesinghe’nin başlıca rakibi Dullus Alahapperuma’yı destekledi.

Mayıs ayında Başbakanlık görevine getirilen Ranil Wickremesinghe, ülkeyi terk eden eski Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’ya yakın bir isim olarak biliniyor.

Rajapaksa, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ve diğer bazı hükümet binalarının istifasını isteyen muhalif binlerce gösterici tarafından işgal edilmesinin ardından geçen hafta Sri Lanka’yı terk etmiş ve önce Maldivler, sonra da Singapur’a sığınmıştı.

Göstericiler, protestolar sırasında Wickremesinghe’nin de istifasını talep etmiş, Başbakanlık binasını işgal etmiş ve özel mülkünü de ateşe vermişlerdi.

Wickremesinghe’nin öncelikle Sri Lanka’yı içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkaracak adımlar atması, aylardır devam eden hükümet karşıtı gösterileri dindirmesi gerekiyor.

Sri Lanka iflasın eşiğinde. Ülkede gıda, yakıt ve temel ihtiyaçların temini konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Yeni bir protesto dalgası

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Ranil Wickremesinghe, Sri Lanka Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından parlamentoda yaptığı konuşmada ülkenin “çok zor bir durumda” olduğunu, önlerinde aşılması gereken büyük engeller bulunduğunu söyledi.

73 yaşındaki Wickremesinghe’nin ülkede siyasi istikrarı sağlaması ve Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) bir kurtarma paketi için müzakereleri yeniden başlatması gerekiyor.

Wickremesinghe muhalefete de çağrıda bulunarak ülkenin yararı için hükümetine destek vermelerini istedi.

Ranil Wickremesinghe 45 yıldır Sri Lanka siyasetinde olan, altı kez Başbakanlık görevi yapmış ve iki kez de Cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir isim.

İktidar partisi, Wickremesinghe’nin ekonomi alanındaki deneyimi nedeniyle kendisinin cumhurbaşkanlığına destek verdiklerini söyledi.

Partinin Genel Sekreteri Sagara Kariyawasam, “Ekonomik krize çözüm getirecek kapasite, bilgi birikimi ve deneyime sahip tek kişinin Ranil Wickremesinghe olduğunu düşünüyoruz,” diye konuştu.

Buna karşın Wickremesinghe’nin cumhurbaşkanlığına seçilmesi ülkede yeni bir protesto dalgasına yol açabilir.

Çarşamba günü yapılan oylama öncesinde, olası gösterilere karşı parlamento binası güvenlik güçleri tarafından abluka altına alınmış, bina çevresine barikatlar yerleştirilmişti.

Son iki haftadır yapılan protesto gösterilerinde de eylemciler siyasi elitin bir parçası olarak gördükleri Wickremesinghe’nin başbakanlık görevinden istifasını talep etmişlerdi.

Ancak Wickremesinghe bu taleplere kulağını tıkamış, geçen hafta Cumhurbaşkanı Rajapaksa’nın ilticasının ardından vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

Wickremesinghe’nin cumhurbaşkanlığı Kasım 2024’e kadar sürecek.

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