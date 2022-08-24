ABD'den Suriye'de hava saldırısı: 'İran'la bağlantılı hedefler vuruldu'

Kaynak, AFP

24 Ağustos 2022, 11:41 +03 Güncelleme bir saat önce

ABD ordusu bu sabah Suriye'nin doğusundaki Deyrizor şehrinde hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda, İran'la bağlantılı bazı silahlı grupların hedef alındığı açıklandı. Vurulan tesislerin, İran Devrim Muhafızları tarafından desteklenen milisler tarafından kullandığı belirtildi.

ABD Ordu Merkez Komutanlığı İletişim Müdürü Albay Joe Buccino, "Hava saldırısını düzenlememiz, ABD birliklerini İran destekli milislerden korumak için zorunluydu" dedi.

Joe Buccino ayrıca saldırıyı Başkan Joe Biden'ın talimatıyla düzenlediklerini, bölgede gerginlik riskini sınırlamak ve zayiat riskini en aza indirmek istediklerini kaydetti.

Buccino, bölgede İran destekli grupların 15 Ağustos'ta ABD ordusunu hedef aldığını hatırlattı.

Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Suriye ve İran'dan da saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Deyrizor, Suriye-Irak sınırında, önemli petrol rezervlerinin bulunduğu stratejik bir vilayet.

Bölge, Suriye birliklerinin ve İran destekli milislerin kontrolü altında.

Biden yönetimi bugünlerde 2015'te ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile İran arasında imzalanan ancak ABD'nin 2018'de dönemin başkanı Donald Trump'ın kararıyla çekildiği nükleer anlaşmanın Avrupa Birliği tarafından hazırlanan yeni taslağını inceliyor.