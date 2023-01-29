Davutoğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti: ‘Hain suikastın hesabını dört ay sonra biz soracağız’

Kaynak, DHA

29 Ocak 2023, 19:21 +03 Güncelleme 47 dakika önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i evinde ziyaret eden Davutoğlu seçimlere atıfla, “Eşinize yapılan hain suikastın hesabını dört ay sonra biz soracağız. Sinan Ateş’in kanı yerde kalmayacak. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu Türkiye hayalini biz gerçekleştireceğiz” dedi.

Ayşe Ateş ziyaretinde, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Hasan Hüseyin Bozok ve Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç da Davutoğlu’na eşlik etti. Ayşe Ateş Davutoğlu’na taziye ziyareti ve desteği için teşekkür etti.

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi tutuklu bulunuyor.

Tutuklananlar arasında Ateş'in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen Doğukan Çep de bulunuyor.

Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, Çankaya Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanmış, başından vurulan Ateş ise başından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Siyasette polemiğe neden oldu

Ateş’in öldürülmesi siyasette de bazı polemikleri beraberinde getirmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi cinayet karşısında sessiz kalmakla suçlamıştı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar” diyerek Bahçeli’nin Alaattin Çakıcı ile fotoğraf çektirmesini hatırlatmıştı.

Bahçeli ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, MHP Meclis Grup Toplantısı'nda cevap vermişti.

MHP lideri, “Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim, sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum” demişti.

Cinayetle ilgili olarak partisine yönelik eleştirilere işaret eden ve “Nihayetinde tehlikeyi sezdik, hücumu gördük” diyen Bahçeli, olayın partisi ve Ülkü Ocakları’yla bağlantısının olmadığını söylemişti.

Muhalefet partilerinden, partisini suçlayan yorumlara tepki gösteren Bahçeli, isim vermeden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a da tepki göstermişti:

“Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormanın kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak, gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem de görevimdir. Şimdi de parti binalarına ‘yerli ve milli katil kim’ yazılı afişler asacak kadar küçülüp yeri dibine geçtiler.