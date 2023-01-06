İtalya futbolunun efsane ismi Gianluca Vialli hayatını kaybetti

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



18 dakika önce

Kaynak, Reuters

İtalya futbolunun efsane isimlerinden Gianluca Vialli 58 yaşında hayatını kaybetti. Ülkesinin yanı sıra İngiltere’de de forma giyen ve teknik direktörlük yapan Vialli’nin Londra'da kanser tedavisi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdiği açıklandı.

İtalyan haber ajansı Ansa’nın haberine göre ailesi, Vialli’nin ‘’5 yıldır cesaret ve haysiyetle yüzleştiği hastalıktan sonra dün gece yaşamını yitirdiğini’’ duyurdu.

58 yaşındaki Vialli’ye 2017’de pankreas kanseri teşhisi konmuştu.

İtalya’da Sampdoria, Juventus ve İngiltere’de Chelsea takımlarında oynayan Gainluca Vialli, İtalya Milli Takımı'nda da 59 kez forma giymişti.

İtalya’nın EURO 2020 şampiyonluğunda da, milli takımın delegasyon başkanlığını yapan Vialli büyük rol oynamıştı. Bu zafer sonrası dönemin İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ile Vialli’nin gözyaşları içinde birbirlerine sarıldığı anın görüntüleri, ölüm haberi sonrası tekrar paylaşılmaya başladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de sosyal medyada bu andan bir fotoğraf paylaşarak Vialli’yi, ‘’Gollerini, röveşatalarını, Avrupa zaferinden sonra Mancini’yle kuacaklaşmanla tüm ulusa hediye ettiğin neşe ve duyguyu unutmayacağız. Ama her şeyden önce olduğun insanı unutmayacağız’’ sözleriyle selamladı.

Vialli’nin İtalya’da formasını giydiği Juventus ve Sampdoria takımları da eski futbolcularını sosyal medyada andı. Juventus’un açıklamasında, ‘’Ne sonsuz bir keder, Gianluca. Bugün asla almamayı umduğumuz haberi aldık. Bir şampiyon, dahası bir efsane, büyük bir insan, bizim ve tarihimizin bir parçası aramızdan ayrıldı’’ ifadeleri yer aldı.

Sampdoria da Vialli’ye bu takımdaki 141 golünü hatırlatarak veda etti, eşi Cathryn ile kızları Olivia ve Sofia’ya taziye mesajlarını iletti.

Serie A'dan yapılan açıklamada da ‘’Futbolumuzun tekrarı mümkün olmayan kahramanı Gianluca Vialli, bir futbolcu olarak yetenekleriyle, ve her şeyden önce verdiği hayat dersiyle her zaman hatırlanacak’’ denildi.

Kamu yayıncısı Rai’nin haber kanalı Rainews24 haber bültenlerini Vialli’ye adarken; burada konuşan spor yorumcusu Jacopo Volpi, eski futbolcunun yönetici olarak kapasitesini de övdü ve ‘’Az lafla büyük bir güç vermeyi biliyordu’’ dedi.