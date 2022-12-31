Rus füze saldırılarında Kiev'de bir kişi öldü

31 Aralık 2022, 17:51 +03 Güncelleme 12 dakika önce

Hugo Bachega, Kyiv ve Robert Greenall, London

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Ukraynalı yetkililer, Rus güçleri tarafından ülke çapında füzel saldırılarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Kiev’in belediye başkanı Vitaly Klischko, başkentte birçok patlama meydana geldiğini ve en az bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir otelde de hasar meydana geldi.

Rusya, iki gün önce de savaşın başlamasından bu yana gerçekleştirdiği en büyük hava saldırısını yapmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın yapacağı daha fazla saldırıyla birlikte vatandaşlarının yeni yılı karanlıkta kutlayacağı konusunda uyardı.

Birçok üst düzey Ukraynalı yetkili, sosyal medya hesaplarında Rusya'nın kutlamalarını mahvetmeyi başaramayacağını söyledi.

Mıkolayiv Valisi Vitaly Kim, Facebook’ta yaptığı paylaşımda kente yönelik füze saldırılarının olduğunu bildirdi.

Kim, “İşgalci güçler bizim için günü mahvetmeye karar verdi” dedi.

Başkent Kiev’de ise hava saldırı sirenlerinin çalmasıyla birlikte halk sığınaklara koştu.

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Patlamaların yaşandığı bölgelere acil durum ekipleri gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko, Telegram hesabında yaptığı açıklamada saldırılarda bir otelin zarar gördüğünü söyledi.

Ülke çapında hava savunma sistemleri de aktif hale getirildi.

Batıdaki Hmelnitski şehrinde yapılan bir insansız hava aracı saldırısında iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yeni yıl konuşmasında Batı’ya yönelik sert mesajlar verdi.

Batı’nın barış hakkında yalan söylediğini savunan Putin, “Saldırıya hazırlanılıyordu... ve şimdi Rusya'yı zayıflatmak ve bölmek için utanmazca Ukrayna'yı ve halkını kullanıyorlar" dedi.

Hem Ukrayna hem de Batılı ülkeler Rusya’nın iddialarını yalanlıyor.