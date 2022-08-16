İngiltere'de enflasyon nedeniyle reel ücretler bu yıl rekor düzeyde düştü

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18 dakika önce

İngiltere'de enflasyon baskısıyla reel ücretler rekor düzeyde düşüş gösterdi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ortalama ücretler Nisan-Haziran ayları arasında yüzde 4,7 oranında artmış olsa da, enflasyonun gerisinde kaldı.

Bunun sonucunda reel ücretler ya da ücretin "gerçek değeri" yüzde 3 düştü.

İngiltere'de enerji faturalarındaki yüksek artış ile gıda ve yakıt masraflarının artması hane halkı bütçesini sarstı.

Ülkede yıllık enflasyon yüzde 9,4 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere Merkez Bankası'nın tahminlerine göre bu oran yıl sonunda yüzde 13'e çıkabilir.

Ücret artışı ile enflasyon arasındaki fark, 20 yılı aşkın bir süre önce kayıtlar tutulmaya başladığından beri en yüksek düzeye ulaştı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, ücretlerin "gerçek değerinin" düşmeye devam ettiğini belirterek, "Primler dışarıda tutulduğunda, 2001'de kayıtlar başladığından beri hala en hızlı oranda düşüyor" dedi.

Veriler ayrıca kamu ile özel sektörde ücretler arasında da uçurum olduğuna işaret ediyor.

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Özel sektörde ücretler yüzde 5,9 oranında artarken, kamuda sadece yüzde 1,8 artış oldu. Morgan bunu "20 yıldır görülen en büyük fark" olarak niteledi.

Son dönemlerde bazı sektörlerde işçiler daha iyi çalışma koşulları ve ücret artışı talebiyle grevlere başladı.

40 bini aşkın demiryolu işçisi Perşembe ve Cumartesi günleri arasında tekrar greve çıkacak.

Posta işçileri de bu ay iki gün greve gidecek.

Binlerce British Telecom çalışanı da ücret artışı talebiyle Temmuz ayı sonunda iki gün greve çıkmıştı.

Hükümet geçen ay öğretmenler, hemşire, doktor, polis ve silahlı kuvvetler mensupları da dahil olmak üzere kamu çalışanlarının ücretlerinde artış yapılacağını açıkladı.

Ancak bu artış enflasyon oranının altında oldu. Yetkililer ücretlerin daha yüksek oranda artmasının enflasyonu daha da alevlendireceğini iddia ediyor.

Merkez Bankası, fiyat artışlarını frenlemek amacıyla bu ay politika faizini yüzde 1,75'e yükseltti. Bu son 27 yılda yapılan en büyük artış oldu.

Resolution Foundation adlı düşünce kuruluşundan ekonomist Nye Cominetti, ücretlerin son 45 yılda en büyük kayba uğradığını ve bu kaybın resmi rakamlara yansıdığından daha büyük olduğunu belirtti.

ONS verilerine göre, işsizlik oranı yüzde 3,8 düzeyinde seyrederken, 16-64 yaş arasında istihdam oranı az bir düşüşle yüzde 75,5'e geriledi.