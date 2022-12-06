Zincir süpermarketler ürün verilerini Ticaret Bakanlığı’na bildirmekle yükümlü tutuldu

Kaynak, DHA

13 dakika önce

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla, şube sayısı 200’den fazla olan zincir süpermarketlerin satışa sundukları ürünlerle ilgili verileri Ticaret Bakanlığı’na bildirmesi zorunlu hale geldi.

Yayımlanan yeni yönetmelikte bu zorunluluğun amacı, “Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlaması” olarak gösterildi.

Hükümet, uzun zamandır zincir marketleri enflasyonun artmasına yol açmakla suçluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.

Soruşturma sürüyor

Beş zincir süpermarket ile gıda üreticisi ve tedarikçisi 15 şirket hakkında 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri yönündeki iddialar üzerinden soruşturma başlatılmıştı.

Şirketlerden bazıları Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün sözlü savunma yaptı.

Savunma toplantısına Kurul Başkanı Birol Küle ile birlikte soruşturma heyeti ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda savunma heyeti ise süpermarketlerin “topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla kanunları ihlal ettiği” sonucuna vardı. Ancak raporda şirketlerin benzer ihlaller nedeniyle idari para cezalarına çarptırıldığı ve hukuktaki 'mükerrer cezalandırma yasağı' nedeniyle yeni bir para cezasına gerek olmadığı belirtildi.

Rekabet Kurumu tarafından geçtiğimiz sene BİM'e 958,1 milyon TL, CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL, Migros'a 517,7 milyon TL, Şok Marketler'e 384,4 milyon TL, Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL ceza verilmişti.

Tedarikçi firma Savola Gıda da 22,2 milyon TL’lik idari para cezasına çarptırılmıştı.

Savunma heyeti, 14 tedarikçi firma hakkında ise idari para cezası talep etti.

DHA’nın aktardığına göre şirketlerin savunmaları bugün tamamlanacak. Bunun ardından da 15 gün içinde nihai kararın açıklanması bekleniyor.

Kaynak, DHA

Bir süredir siyaset cephesinde pek çok zincir süpermarketin, fahiş fiyata sattığı ürünler nedeniyle rekor kârlar elde ettiği iddia ediliyor.

Kasım ayının sonunda yaptığı bir konuşmada BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, konuyla ilgili iddiaları yalanlamıştı:

“Hala halka açık olan bizim gibi şirketlerin(BİM), bir farkı var, masraf yapımızı başkalarından çok daha iyi kontrol etmemizden gelen bir fark. Brüt kar marjımız 17.5. Yani 100'e aldığımız bir malı 117.5'e satıyoruz. Yahu nerede burada bire alıp üçe, üç kata satılan fiyat? Nerede öyle bir ürün?”

Aykaç’ın sözleri Bahçeli’nin zincir marketlerle ilgili suçlamalar içeren konuşmasının ardından geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunarak, “Sürekli fiyat artıran zincir marketlerin FETÖ ile ilişkileri titizlikle araştırılması gerekiyor” demişti.

Aykaç’a yanıt ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan “bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ifşa edilmesinden ötürü salyalarını akıtmış” ifadeleriyle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da uzun zamandır zincir marketleri yüksek fiyatlardan sorumlu tutuyordu.

Aykaç, bu tartışmaların ardından Gıda Perakendecileri Derneği başkanlığından istifa etti.