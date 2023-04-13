Trump, eski avukatı Michael Cohen'e 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte avukatlığını yapan Michael Cohen'e 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Trump, Cohen'i, imzaladıkları sözleşmeleri ihlal etmekle ve çıkarlarını yeterince gözetmemekle suçluyor.

Cohen, Trump hakkında, 2016'daki seçim kampanyası sırasında eski porno yıldızı Stormy Daniels'e yaptığı "sus payı" ödemesi nedeniyle açılan ceza davasının kilit tanıklarından.

Trump'ın destekçileri son dönemde Cohen'i eleştiriyordu.

Cohen'in sözcüsü ve avukatı Lanny Davis BBC'ye yaptığı açıklamada, davanın müvekkili lehine sonuçlanacağına inandığını söyledi.

Davis, "Trump, yargı sistemini, Michael Cohen'ı taciz ederek ve ona gözdağı vererek bir kez daha kötüye kullanıyor gibi görünüyor. Trump ceza almaktan korkuyor ve aleyhinde savcılarla işbirliği yapan diğer olası tanıklara mesaj göndermeye çalışıyor olabilir" dedi.

Florida Federal Mahkemesi'nde açılan davada Cohen, "eski müvekkili, ailesi ve işiyle ilgili uygunsuz, çıkarcı ve kötü niyetli açıklamalarda bulunmakla" da suçlanıyor.

Cohen, 10 yıldan uzun süre Trump'ın avukatı olarak çalıştı. Aynı zamanda Trump'ın holding şirketi Trump Organization'ın başkan yardımcısıydı ve "Trump'ın arkasını toplayan kişi" olarak tanımlandı.

Ancak 2016'daki başkanlık seçimleri sonrası, Trump'ın yardımcılarına yönelik denetimlerin başlamasıyla Trump ile arasında büyük bir anlaşmazlık yaşandı.

Cohen, 2018'de dolandırıcılık ve kampanya finansmanı ihlalleriyle bağlantılı suçunu kabul etti, 3 yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Cohen, hapisten çıkması sonrası çıktığı haber programlarında da, Trump'a yönelik eleştirileriyle gündeme geldi.

Bir kitap yazan ve podcast programı yapan Cohen'in bazı sözlerine, Trump'ın açtığı davanın dilekçesinde de yer verildi.

Cohen, 2020 tarihli Disloyal (Sadakatsiz) adlı kitabında, Trump'ı haksız yere "ırkçı" olarak nitelendirmekle suçlandı.

Trump, Daniels'a verdiği ''sus payı'' ödemesinin kaydını yanıltıcı şekilde tuttuğu gerekçesiyle 4 Nisan'da New York'ta yargıç karşısına çıkmış, suçlamaları reddetmişti.